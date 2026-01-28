Член партии «Лело»: На фоне фасадных встреч цены не только не снижаются, но, наоборот, растут

28.01.2026 18:34





«Партия Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта», которая за 14 лет довела грузинский народ до крайней бедности, так же как и в 2012 году, предлагает обществу новое шоу», — заявил член партии «Лело — Сильная Грузия» Тазо Датунашвили.



По его словам, политически обанкротившаяся и нелегитимная партия, пришедшая к власти с обещаниями бесплатных денег и удешевления жизни, сегодня решила «бороться» с тем самым крайне подорожавшим уровнем жизни, который она сама и создала.



«Каждый день мы видим показушные так называемые рабочие совещания и встречи, которые проводит бутафорский премьер-министр с представителями различных сфер. Сегодня, например, он встречается с фармацевтическими компаниями и в очередной раз кормит общество обещаниями, что в ближайшие дни жизнь станет легче.



Между тем на фоне этих показных встреч цены не только не снижаются, а, наоборот, растут — в том числе на продукты, транспорт и услуги. К сожалению, об этой проблеме никто не говорит, и я хочу особо заострить на ней внимание — речь идёт о стоимости государственных услуг, таких как получение удостоверения личности и паспорта, штрафы (Tbilisi Parking), разрешения, регистрации.



Доходы от этих государственных услуг напрямую поступают в «чёрную кассу» «Мечты» — они полностью контролируются государством! С 2012 года по сегодняшний день стоимость услуг выросла почти на 200%. Уже этих данных достаточно, чтобы увидеть истинное лицо «Мечты». Цены на услуги от начала до конца регулируются исключительно правительством и зависят от доброй воли Ираклия Кобахидзе!



Жизнь в Грузии подорожала на 200%, и в этом виноват единственный человек — Бидзина Иванишвили. Бидзина повышает цены и Бидзина обедняет народ, чтобы им управлять. Показные так называемые рабочие совещания в канцелярии — это пропаганда и тотальная ложь, призванные продемонстрировать фальшивую борьбу с ростом цен, которые установлены самими властями и связанными с ними компаниями и которые они же сами повышают. «Сильная Грузия — Лело» будет ежедневно работать над этой темой, разоблачая всю ложь этой власти и все её пропагандистские действия», — заявил Тазо Датунашвили.







