Бывшему замминистра здравоохранения назначили залог в 500 тыс лари


28.01.2026   18:37


Суд назначил бывшему заместителю министра здравоохранения Грузии Илье Гудушаури в качестве меры пресечения залог в размере 500 000 лари.

Кроме того, по ходатайству прокуратуры, у Гудушаури будут изъяты удостоверение личности и паспорт.

Защита и обвиняемый согласились с предложением прокуратуры.

Илья Гудушаури предъявлено обвинение по части 2 статьи 332 Уголовного кодекса Грузии, касающейся злоупотребления служебным положением. Гудушаури признал свою вину.


