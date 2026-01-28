|
Бывшему замминистра здравоохранения назначили залог в 500 тыс лари
28.01.2026 18:37
Суд назначил бывшему заместителю министра здравоохранения Грузии Илье Гудушаури в качестве меры пресечения залог в размере 500 000 лари.
Кроме того, по ходатайству прокуратуры, у Гудушаури будут изъяты удостоверение личности и паспорт.
Защита и обвиняемый согласились с предложением прокуратуры.
Илья Гудушаури предъявлено обвинение по части 2 статьи 332 Уголовного кодекса Грузии, касающейся злоупотребления служебным положением. Гудушаури признал свою вину.
