Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кая Каллас: Европа больше не является главным центром притяжения для США


28.01.2026   18:45


«Европа больше не является главным центром притяжения для США», — заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, выступая на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства.

По её словам, изменения в отношениях США и Европы носят «структурный, а не временный характер».

Как отметила Каллас, несмотря на то что Евросоюз по-прежнему стремится к прочным трансатлантическим связям, а США остаются партнёром и союзником, «Европе необходимо адаптироваться к новым реалиям».

«Европа больше не является для Вашингтона главным центром притяжения. Эти изменения продолжаются уже некоторое время. Они носят структурный, а не временный характер. Это означает, что Европа должна сделать шаг вперёд. Европа должна действовать. Мы должны обеспечить совместимость наших инициатив в сфере безопасности и обороны с НАТО. Наши усилия необходимо координировать с НАТО. Мяч на стороне НАТО», — заявила Кая Каллас.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна