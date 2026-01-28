|
Кая Каллас: Европа больше не является главным центром притяжения для США
28.01.2026 18:45
«Европа больше не является главным центром притяжения для США», — заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, выступая на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства.
По её словам, изменения в отношениях США и Европы носят «структурный, а не временный характер».
Как отметила Каллас, несмотря на то что Евросоюз по-прежнему стремится к прочным трансатлантическим связям, а США остаются партнёром и союзником, «Европе необходимо адаптироваться к новым реалиям».
«Европа больше не является для Вашингтона главным центром притяжения. Эти изменения продолжаются уже некоторое время. Они носят структурный, а не временный характер. Это означает, что Европа должна сделать шаг вперёд. Европа должна действовать. Мы должны обеспечить совместимость наших инициатив в сфере безопасности и обороны с НАТО. Наши усилия необходимо координировать с НАТО. Мяч на стороне НАТО», — заявила Кая Каллас.
