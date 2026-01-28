Президент Казахстана обвинил Россию в отмывании $14 млрд через Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что через один из казахстанских банков были выведены около $14 млрд. Об этом он сообщил на совещании, посвященном борьбе с финансовыми преступлениями. По словам Токаева, финансовая организация «прогнала» через себя более 7 трлн тенге (почти $14 млрд) «из сопредельной страны». «С точки зрения закона, экономики и даже политики это, на мой взгляд, возмутительный факт. К сожалению, подобных случаев, связанных с мошенническими финансовыми схемами, по-прежнему немало», — подчеркнул президент.



Заявление прозвучало на фоне ужесточения финансового контроля в сентябре прошлого года в отношении россиян, дистанционно оформивших банковские карты в Казахстане. Некоторым из них сообщили о расследованиях, якобы проводимых в Казахстане. По данным СМИ, в преступлениях могут быть замешаны посредники, помогавшие гражданам России получать индивидуальные идентификационные номера (ИИН) и открывать банковские счета. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана ранее сообщало, что в 2024 году более 90% владельцев карт, использовавшихся для отмывания преступных доходов, являлись нерезидентами. За год было зафиксировано 6,2 тыс. случаев использования так называемых «дроп-карт» на сумму 24 млрд тенге ($47 млн).



Массовое дистанционное оформление карт казахстанских банков россиянами началось после введения санкций против России. Власти Казахстана постепенно закрывают эти схемы. С 2024 года запрещена удаленная выдача ИИН, часть ранее выданных номеров была аннулирована, а банковское обслуживание нерезидентов существенно ужесточено. В 2025 году регулятор предложил обязать всех иностранцев без ВНЖ проходить ежемесячную идентификацию для сохранения доступа к счетам. Банки также должны проверять законность пребывания клиентов, источник доходов и цели использования средств. Кроме того, запрещено удаленное открытие счетов через посредников, вводится обязательная биометрическая идентификация и ограничение на количество карт: не более одной на человека сроком до 12 месяцев. Под особый контроль подпадут переводы свыше $1000, а также счета клиентов младше 25 лет без официальных доходов.



Токаев также отметил, что Казахстан входит в число лидеров по незаконному выводу капитала с использованием криптовалют и ведет борьбу с такими преступлениями. По его словам, в стране уже ликвидировано более 130 нелегальных криптообменников с совокупным оборотом свыше 62 млрд тенге (около $124 млн). Ранее Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщало о ликвидации «крупнейшего в СНГ» отмывочного криптосервиса RAKS exchange. По данным ведомства, платформа с оборотом $224 млн сотрудничала с 20 крупнейшими даркнет-маркетплейсами, совокупная аудитория которых превышала 5 млн пользователей.





