«Грузинская мечта» ужесточает закон о грантах

«Грузинская мечта» ужесточает закон о грантах, — такое заявление прозвучало в офисе партии. Как сказал Иракли Кирцхалия, нарушение так называемого Закона о грантах будет караться лишением свободы на срок до 6 лет:



Если представительство, филиал или отдел юридического лица-нерезидента получает грант, в том числе от юридического лица, филиалом которого оно является, этому филиалу требуется предварительное согласие правительства Грузии на получение гранта. В проекте закона предусмотрено, что получение гранта этим филиалом без согласия повлечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере, вдвое превышающем сумму незаконно полученного гранта.



Согласно поправкам к Уголовному кодексу, нарушение норм Закона о грантах будет караться уголовной ответственностью. Соответствующее нарушение повлечет за собой штраф, общественные работы на срок от 300 до 500 часов или лишение свободы на срок до 6 лет», — заявил Ираклий Кирцхалия.



По словам Ираклия Кирцхалии, грантом считаются средства, переданные любым лицом любому лицу в денежной или натуральной форме, которые используются или могут быть использованы для оказания какого-либо влияния на правительство Грузии, государственные учреждения или любую часть общества.



«В соответствии с пакетом законодательных поправок, поправка включена в Закон Грузии о грантах. В частности, уточняется определение грантов и устанавливается, что грантом считаются средства, переданные любым лицом любому лицу в денежной или натуральной форме, которые используются или могут быть использованы с убеждением или намерением оказать какое-либо влияние на правительство Грузии, государственные учреждения или любую часть общества для деятельности, осуществляемой или подлежащей осуществлению, которая направлена ​​на формирование, реализацию или изменение внутренней и внешней политики Грузии». Они также используются или могут быть использованы для деятельности, вытекающей из политических или общественных интересов, подходов или отношений правительства иностранного государства или иностранной политической партии. Получить такой грант можно только с предварительного разрешения правительства Грузии.



Закон устанавливает понятие юридического лица другого государства, деятельность которого по существу включает деятельность по вопросам, связанным с Грузией. Установлено, что такое юридическое лицо может получить грант только после предварительного согласия правительства Грузии. Например, организация, зарегистрированная за рубежом и осуществляющая свою деятельность по существу в Грузии, должна будет обратиться за разрешением получения финансирования в правительство Грузии. В противном случае она будет привлечена к уголовной ответственности.



Уточняется определение грантов, и устанавливается, что средства, передаваемые в денежной или натуральной форме, также считаются грантами, в обмен на которые получатель гранта оказывает техническую помощь в виде технологий, специализированных знаний, навыков, обмена опытом, услуг и/или других видов помощи. Соответственно, если иностранная держава нанимает в Грузии экспертов за деньги, эти деньги будут считаться грантом, и выдача такого гранта потребует предварительного согласия правительства Грузии.



