Бочоришвили встретилась с представителями аппарата Комитета по иностранным делам Палаты представителей США

28.01.2026 21:51





Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили встретилась с двухпартийной делегацией членов аппарата Комитета по иностранным делам Палаты представителей США. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Грузии.



Стороны обсудили актуальные вопросы грузино-американских отношений, текущие процессы в регионе. Кроме того, была подчеркнута важность мира и стабильного развития в регионе, а также обсуждались текущие процессы в Грузии.



«Особый акцент был сделан на роли Грузии как регионального связующего звена, и в связи с этим на транспортном потенциале Срединного коридора. Грузия приветствовала активное участие Соединенных Штатов в регионе. Члены делегации отметили безоговорочную, двухпартийную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Грузии, и особо отметили роль активного участия Конгресса США в этом вопросе. В ходе беседы члены делегации подчеркнули роль Грузии как в глобальной, так и в региональной политике и вопросах безопасности.



Министр иностранных дел еще раз подтвердила желание и готовность грузинской стороны перезагрузить отношения с Соединенными Штатами и возобновить стратегическое партнерство», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Грузии.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





