«Грузинская мечта» решила объединить два самых крупных вуза - ТГУ и ГТУ
29.01.2026 11:36
«Грузинская мечта» приняла решение о слиянии Тбилисского государственного и Грузинского технических университетов.
По словам министра образования, с целью объединения университетов будет создан временный орган управления – совет, и назначены и. о. ректоров и заместителей ректоров, которые и будут управлять процессом реорганизации.
«На основании предварительных консультаций с ректорами мы приняли решение о слиянии Тбилисского государственного университета и Грузинского технического университета.
Это станет необходимым условием для того, чтобы Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили стал центром академического и научного развития в регионе и значительно улучшил свои международные рейтинги.
В соответствии с пакетом законодательных поправок, для слияния университетов по распоряжению министра будет создан временный орган управления, совет, и назначены исполняющий обязанности ректора и заместители ректора, которые возглавят процесс реорганизации», — заявил министр образования «Грузинской мечты» Гиви Миканадзе.
