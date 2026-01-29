«Грузинская мечта» решила объединить два самых крупных вуза - ТГУ и ГТУ

«Грузинская мечта» приняла решение о слиянии Тбилисского государственного и Грузинского технических университетов.



По словам министра образования, с целью объединения университетов будет создан временный орган управления – совет, и назначены и. о. ректоров и заместителей ректоров, которые и будут управлять процессом реорганизации.



«На основании предварительных консультаций с ректорами мы приняли решение о слиянии Тбилисского государственного университета и Грузинского технического университета.



Это станет необходимым условием для того, чтобы Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили стал центром академического и научного развития в регионе и значительно улучшил свои международные рейтинги.

В соответствии с пакетом законодательных поправок, для слияния университетов по распоряжению министра будет создан временный орган управления, совет, и назначены исполняющий обязанности ректора и заместители ректора, которые возглавят процесс реорганизации», — заявил министр образования «Грузинской мечты» Гиви Миканадзе.





