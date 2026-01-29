Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Сокращение преподавательского состава не планируется - министр образования


29.01.2026   11:49


В рамках текущей реформы системы образования не планируется сокращение численности преподавательского состава. Об этом заявил министр образования Гиви Миканадзе.

«Мы будем максимально сохранять преподавательский состав – будем прилагать усилия для обеспечения использования их опыта и знаний как в образовательной составляющей, так и в научно-исследовательской деятельности. Мы приняли решение сохранить существующие места и не сокращаем квоты на зачисление студентов.

Наша цель – прозрачно, с участием общественности, реализовывать фундаментальные реформы в системе образования. Это подтверждается обсуждением вопросов, предусмотренных реформой, с целевыми группами посредством прямой коммуникации, которую мы будем активно продолжать и в будущем», – отметил Гиви Миканадзе.


