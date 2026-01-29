Полное общее образование будет охватывать 11 лет - Минобразования

Министр образования Грузии Гиви Миканадзе подчеркивает важность реформы системы общего образования и заявляет, что, согласно новой законодательной инициативе, возраст поступления в первый класс будет установлен на уровне 6 лет, что означает, что ребенок сможет записаться в первый класс только в том случае, если ему исполнится 6 лет к 15 сентября. Изменение вступит в силу с 2026-2027 учебного года.



Согласно новой концепции, полное общее образование будет охватывать 11 лет, а возможность поступления в 12-й класс сохранится для тех учащихся, которые добровольно выберут укрепление дополнительной академической подготовки на основе предварительной регистрации.



На основании законодательных поправок уровни общего образования будут определены следующим образом: с 2026-2027 учебного года – начальный уровень – 1-6 классы, базовый уровень – 7-9 классы, а с 2027-2028 года – средний уровень – 10-11 классы. Начиная с того же учебного года, в 11-м классе будет организован репетиториум, который даст ученику возможность полноценно подготовиться к национальным экзаменам.



Гиви Миканадзе рассказал о принципе «одного учебника» и отметил, что государство берет на себя ответственность за создание одного стандартного учебника для одного класса, одного предмета. Этот процесс будет завершен к сентябрю 2028 года. Кроме того, начиная с 2026-2027 учебного года, в государственных школах на уровне начальной школы – 1-6 классы – станет обязательным ношение школьной формы, а в школах будут разработаны правила использования электронных средств связи, что обеспечит учебно-ориентированную образовательную среду.





