Бюджет Тбилиси на 2026 год увеличивается до 2 506 978 300 лари

29.01.2026 12:20





«Бюджет Тбилиси на 2026 год увеличивается и в итоге составит 2 506 978 300 лари», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании правительства муниципалитета.



По его словам, соответствующее изменение вносится в постановление Сакребуло от 23 декабря 2025 года «Об утверждении бюджета муниципалитета города Тбилиси на 2026 год», согласно которому к уже утверждённому бюджету столицы добавляется ещё 296 420 100 лари.



«В этом году столица располагает бюджетом беспрецедентного объёма, в рамках которого мы планируем реализацию ряда важных проектов. Однако с самого начала мы говорили, что объём бюджета будет ещё увеличен. В текущем месяце уже были внесены изменения в соответствующее постановление Сакребуло, и к утверждённому бюджету Тбилиси на 2026 год был добавлен переходящий остаток прошлого года — 17 млн лари. На этот раз в постановление Сакребуло от 23 декабря 2025 года »Об утверждении бюджета муниципалитета города Тбилиси на 2026 год» вносится ещё одно изменение, в частности с учётом переходящего остатка, имеющегося на счетах муниципального бюджета по состоянию на 1 января 2026 года, доходов, полученных в 2025 году сверх плана — 273 860 100 лари, а также прогнозируемых поступлений текущего года. Согласно данному изменению, в части грантов прочие капитальные гранты из государственного бюджета увеличиваются на 22 560 000 лари. Соответственно, представленным проектом объём бюджета увеличивается на 296 420 100 лари и в целом составляет 2 506 978 300 лари», — заявил Каха Каладзе.



По его информации, с учётом этих изменений ассигнования перераспределены по следующим приоритетам: строительство и восстановление транспортной инфраструктуры — 68 292 800 лари; строительство инфраструктурных объектов, их эксплуатация, укрепление или замена аварийных зданий — 123 719 200 лари; сохранение и улучшение экологической обстановки — 15 742 500 лари; содействие развитию экономики — 349 000 лари; развитие товариществ собственников жилья — 6 411 300 лари; здравоохранение и социальное обеспечение — 7 847 700 лари; образование — 51 209 800 лари; культура, спорт и молодёжь — 18 182 400 лари; общественный порядок и безопасность — 3 361 500 лари; представительные и исполнительные органы города Тбилиси — 1 303 900 лари.



По словам мэра столицы, будут продолжены уже начатые проекты, в том числе в исторических районах — полная реабилитация улиц Сулхан-Саба и Ингороква, а также обновление расположенных там зданий и сооружений.



«В представленном проекте предусмотрена модернизация 14 вагонов метро — 18 млн лари; начнётся реабилитация депо в Надзаладеви — 5 млн лари; строительство и реабилитация четырёх детских яслей-садов — 11,4 млн лари; выкуп аварийных домов, расположенных в охранной зоне культурного наследия — 10 млн лари; реабилитация улицы братьев Какабадзе в районе Мтацминда — 4 млн лари; скрининг заболеваний лёгких — 3 млн лари. У нас запланировано множество очень важных проектов, и поддержка каждого жителя Тбилиси потребуется и на этот раз. Крупные инфраструктурные проекты сопровождаются определёнными неудобствами, однако всё это делается для города и его жителей. Наша команда продолжит работать в круглосуточном режиме и реализовывать лучшие проекты для столицы», — отметил Каха Каладзе.







