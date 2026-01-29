Председателем Национальной комиссии коммуникаций Грузии избран Гога Гулордава

Члены Комиссии коммуникаций на выборах, состоявшихся 29 января 2026 года, избрали Гогу Гулордава председателем комиссии сроком на три года.



На этом посту Гога Гулордава сменил Каху Бекаури, у которого истёк срок полномочий.



Как сообщает Комиссия коммуникаций, в соответствии с законодательством выборы прошли путём тайного голосования, в ходе которого полный состав членов комиссии единогласно поддержал кандидатуру Гоги Гулордава. Гога Гулордава имеет 26-летний профессиональный опыт работы.



«До прихода в Комиссию коммуникаций он в течение двух лет занимал должность финансового мониторинга и аудита в телекомпании «Имеди». С 2020 по 2025 год работал советником генерального директора Государственной электросистемы Грузии, а затем — директором внутреннего аудита в этом же ведомстве. В 2016–2020 годах Гога Гулордава был депутатом парламента Грузии, а в 2013–2016 годах — главой муниципалитета Цаленджиха.



По профессии Гога Гулордава — юрист; в 1995–2000 годах он окончил юридический факультет Тбилисского государственного университета им. Иване Джавахишвили. В разное время Гога Гулордава проходил учебные курсы по таможенному и налоговому законодательству, государственным закупкам, финансовому учёту, а также курсы для аудиторов и прокуроров в Грузии и других странах, в том числе в Соединённых Штатах Америки и Германии. Кроме того, он сдал квалификационный экзамен для сотрудников прокуратуры», — говорится в информации Комиссии коммуникаций.



Напомним, что в декабре 2025 года парламент Грузии единогласно, 77 голосами, утвердил Гогу Гулордава членом Комиссии коммуникаций.







