«Лело»: «Грузинская мечта» покоряет новые высоты авторитаризма

29.01.2026





««Грузинская мечта» покоряет новые высоты авторитаризма и после химического отравления подвергает грузинский народ давлению финансовых репрессий», — говорится в заявлении партии «Лело – Сильная Грузия». Так в оппозиционной партии реагируют на ряд законодательных изменений, анонсированных сегодня «Грузинской мечтой».



«Новыми анонсированными законодательными изменениями потенциально наказуемыми становятся все финансовые транзакции, в том числе осуществляемые из-за рубежа, из эмиграции. Граждане Грузии, которые живут за счёт переводов от находящихся в эмиграции членов семьи, могут в любой момент оказаться под уголовным или административным преследованием, если власть сочтёт это необходимым.



После запрета эмигрантам участвовать в выборах власть Иванишвили берёт в заложники и членов их семей, фактически запрещая им политическую и общественную деятельность и даже свободу слова.



Политически обанкротившаяся, утратившая легитимность «Грузинская мечта», как прямой пережиток советского прошлого, уже открыто начинает финансовый рэкет населения и тем самым пытается добиться всеобщего подчинения.



В пакет репрессивных законодательных изменений попали и предприниматели. В частности, в Кодексе об административных правонарушениях вводится новое административное правонарушение – осуществление субъектом предпринимательской деятельности политической деятельности, не связанной с его основной предпринимательской деятельностью.



В случае совершения этого «правонарушения» Служба аудита оштрафует предпринимателя на 20 000 лари, а при каждом повторном нарушении – на 40 000 лари.



Также анонсированным «Грузинской мечтой» законопроектом определяется основание недопустимости членства в политической партии. В частности, лицу, которое по трудовому договору работает в организации, более 20% годового дохода которой получено от иностранной силы, запрещается членство в политической партии сроком на 8 лет.



Этим изменением «Грузинская мечта» в очередной раз нарушает высший закон Грузии, поскольку данная норма напрямую ограничивает конституционное право!



«Лело — Сильная Грузия» обжалует эти изменения, как и ранее принятые антиконституционные законодательные акты, сначала в Конституционном суде, а затем – в Европейском суде по правам человека в Страсбурге, и задействует все имеющиеся у неё механизмы, чтобы не допустить принятия репрессивного, антиконституционного закона», — говорится в заявлении.



