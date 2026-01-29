Саломе Зурабишвили: Правящая партия пытается задушить свободную политическую жизнь

29.01.2026 12:46





Пятый президент Грузии комментирует новую законодательную инициативу «Грузинской мечты», ограничивающую права лиц, получающих финансирование из-за рубежа. В социальных сетях Саломе Зурабишвили написала:



«Террор в Грузии. Новый репрессивный закон запрещает членство в партиях тем, кто работал в неправительственных организациях, финансируемых из-за рубежа!



Беспощадный шаг правящей партии, направленный на то, чтобы задушить свободную политическую жизнь и втянуть Грузию к российской модели», — пишет Зурабишвили.



Напомним, «Грузинская мечта» планирует реализовать ряд законодательных изменений, в частности, уточняется понятие гранта и определяется, что грантом считается любое переданное любым лицом любому лицу в денежной или натуральной форме средство, которое используется или может быть использовано для осуществления деятельности, направленной на формирование, проведение или изменение внутренней или внешней политики Грузии, либо на оказание какого-либо влияния на власть Грузии, государственные учреждения или любую часть общества. Получение такого гранта будет возможно только с предварительного разрешения правительства Грузии.



Нарушение правил, установленных законом «О грантах», согласно планируемым изменениям в Уголовный кодекс, повлечёт за собой штраф, общественно полезные работы сроком от 300 до 500 часов либо лишение свободы сроком до 6 лет.



Вводятся и несколько других изменений.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





