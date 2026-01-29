|
ISFED: «Очередные законодательные изменения фактически превращают гражданские и политические права в формальность»
29.01.2026 13:02
Исполнительный директор организации «Справедливые выборы» (ISFED) Леван Натрошвили считает, что послание «Грузинской мечты» заключается в том, что все финансовые источники и любая безвозмездная помощь, в том числе иностранная, должны находиться под контролем «Грузинской мечты».
«Дождёмся деталей законопроектов, но уже из того, что мы услышали на брифинге «Грузинской мечты», можно сказать: очередные законодательные изменения фактически превращают гражданские и политические права в стране в формальность.
Послание таково: все финансовые источники и любая безвозмездная помощь, включая иностранную, должны быть подчинены «Грузинской мечте». А если вы осмелитесь иметь с этими источниками прямой или косвенный контакт, в лучшем случае вас лишат пассивного избирательного права, а в худшем — посадят», — пишет Леван Натрошвили.
Для справки: «Грузинская мечта» вводит новые ограничения. Власти планируют внести изменения в ряд законов, что ещё больше усложнит деятельность политических партий и гражданских организаций в стране.
В частности:
▪️ ужесточается закон «О грантах»;
▪️ внешний лоббизм становится уголовно наказуемым;
▪️ в органический закон «О политических объединениях граждан» вносятся изменения, лицу, которое трудовым договором трудоустроено в организации, доход которой более чем на 20% получен от иностранной силы, будет запрещено членство в политической партии в течение 8 лет.
▪️ также планируются изменения, касающиеся публичной политической активности предпринимательских субъектов: если компания занимается публичной политической деятельностью, не связанной с её основной коммерческой деятельностью, это повлечёт штраф в размере 20 000 GEL, а при повторном и каждом последующем нарушении — 40 000 GEL.
