Генеральный секретарь BSEC: Уверен, что во время председательства Грузии организация действительно сможет добиться очень ощутимых результатов

«Организация черноморского экономического сотрудничества не только обязана, но и способна внести ещё больший вклад в развитие экономического сотрудничества во всём регионе, — заявил генеральный секретарь Организации черноморского экономического сотрудничества (BSEC) Лазар Команеску на брифинге в Тбилиси, состоявшемся совместно с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили.



«Мне особенно приятно и почётно находиться в Грузии. Благодарю правительство Грузии за организацию столь насыщенной программы, которая явно стремится подчеркнуть значение Грузии как государства-основателя в существовании нашей организации. Должен также отметить, что с момента вступления в должность генерального секретаря я старался приезжать в Грузию как минимум раз в год и всегда принимал участие в мероприятиях и дискуссиях, связанных с нашей организацией. Этим мы подтверждаем, насколько важны для нас Грузия и наша организация. Благодарю Грузию за тот большой вклад, который она вносит в функционирование BSEC, и абсолютно уверен, что, как отметила госпожа министр, в период председательства Грузии, в первые шесть месяцев 2026 года, организация действительно сможет достичь весьма ощутимых результатов. Госпожа министр также упомянула, что мы сталкиваемся с серьёзными вызовами, однако, с другой стороны, эти вызовы дают нам возможность находить решения и доказывать, что мы — устойчивую, сильную и жизнеспособную организацию», — отметил Лазар Команеску.



По его словам, каждое государство-член вносит свой вклад в функционирование организации.



«Мы уже обсудили эти вопросы на сегодняшней встрече и намерены продолжить их обсуждение на следующих встречах, когда у меня будет честь встретиться с премьер-министром Грузии и председателем парламента. Я абсолютно уверен, что при вкладе Грузии и в период её председательства мы сможем добиться ещё большего прогресса. Ещё раз подчеркну: мы используем те возможности, которые дают нам эти серьёзные вызовы. В нынешних условиях региональное сотрудничество становится ещё более важным, и именно поэтому Организация черноморского экономического сотрудничества не только обязана, но и способна внести ещё больший вклад в развитие экономического сотрудничества во всём регионе. Мы говорили об этом с госпожой министром и продолжим обсуждение в течение дня — о том, что может быть сделано в период вашего председательства для достижения этих целей. У нас есть очень хорошая база, за последние два года были приняты правильные решения. У нас имеется стратегический рамочный документ, который позволяет с 2023 года формировать новую экономическую повестку дня. У нас есть Фонд развития проектов, который был обновлён и продолжает работу. Мы ищем возможности для реализации отдельных региональных проектов с участием и под председательством Грузии — в таких сферах, как связуемость, энергетика, и, да, я полностью согласен, что, например, туризм и культурные обмены в Черноморском регионе обладают огромным потенциалом, который мы должны использовать. Министр также упомянула вызовы в сфере безопасности, с которыми мы сталкивались и продолжаем сталкиваться в этой части мира. Я бы лишь добавил к сказанному, что безопасность имеет чрезвычайно важное экономическое измерение, и посредством экономического развития мы вносим вклад в долгосрочную, предсказуемую и стабильную безопасность в нашем регионе — именно ради этого мы здесь. Ещё раз, госпожа министр, постоянный секретариат готов под вашим руководством сделать всё возможное для достижения успеха. Я уверен, что председательство Грузии и работа офиса будут успешными», — заявил Лазар Команеску.





