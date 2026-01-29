Еврокомиссар Кос о планируемом ужесточении закона о грантах в Грузии

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос призвала власти Грузии «прекратить абсурд» и сосредоточиться на европейском будущем страны. Так она отреагировала на инициативу правящей партии «Грузинская мечта» по ужесточению закона о грантах, якобы с целью пресечения «обходных путей» финансирования беспорядков.



«Страна все больше и больше отдаляется от будущих перспектив Европейского союза. Единственное, что я могу сказать правительству, – это прекратить этот абсурд и начать работать над европейским будущим», – заявила Кос журналистам перед началом заседания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.



Еврокомиссар отметила поддержку ЕС грузинских гражданских организаций и СМИ и обратилась к ним: «Очень прошу вас, крепитесь». Она добавила, что «не может поддерживать правительство, которое действует против собственного народа».



Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, в свою очередь, сообщила, что вопрос Грузии, скорее всего, поднимут на встрече, хотя он и не значится в официальной повестке. Она выступила за «меры» в отношении ответственных за нарушение основных свобод.

«Я ожидаю, что некоторые министры поднимут этот вопрос (…), поскольку мы поддерживаем права человека и основные свободы, включая свободу СМИ», — сказала Каллас журналистам.



Накануне «Грузинская мечта» анонсировала новые поправки, которые предусматривают уголовную ответственность до шести лет за получение иностранного финансирования без согласия правительства и за лоббирование связанных с Грузией политических вопросов за рубежом. Поправки затронут не только политические партии и НПО, но и СМИ, аналитические центры, независимых экспертов.



Власти объясняют инициативу борьбой с «обходными путями финансирования беспорядков», тогда как оппозиция и часть гражданского общества критикуют ее как репрессивную и антиконституционную.



Новости-Грузия

