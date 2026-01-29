Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Директором телевидения и радио Аджарии избран Ираклий Киквадзе


29.01.2026   14:27


Режиссёра Ираклия Киквадзе избрали директором телевидения и радио Аджарии. Он будет занимать эту должность три года.

Кандидатуру Киквадзе поддержали семь членов Попечительского совета, один проголосовал против.

Собеседование с кандидатом и голосование прошли на сегодняшнем заседании Попечительского совета Общественного вещателя Грузии. Из 11 членов совета в заседании участвовали восемь.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна