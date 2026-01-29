Директором телевидения и радио Аджарии избран Ираклий Киквадзе

Режиссёра Ираклия Киквадзе избрали директором телевидения и радио Аджарии. Он будет занимать эту должность три года.



Кандидатуру Киквадзе поддержали семь членов Попечительского совета, один проголосовал против.



Собеседование с кандидатом и голосование прошли на сегодняшнем заседании Попечительского совета Общественного вещателя Грузии. Из 11 членов совета в заседании участвовали восемь.





