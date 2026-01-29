|
|
|
Директором телевидения и радио Аджарии избран Ираклий Киквадзе
29.01.2026 14:27
Режиссёра Ираклия Киквадзе избрали директором телевидения и радио Аджарии. Он будет занимать эту должность три года.
Кандидатуру Киквадзе поддержали семь членов Попечительского совета, один проголосовал против.
Собеседование с кандидатом и голосование прошли на сегодняшнем заседании Попечительского совета Общественного вещателя Грузии. Из 11 членов совета в заседании участвовали восемь.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна