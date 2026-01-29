Грузия становится страной - председателем BSEC на шесть месяцев

29.01.2026 14:28





«Стратегическое положение Грузии и её открытая экономическая политика превращают страну в безальтернативный узел связуемости между Европой и Азией. В сложной и постоянно меняющейся глобальной среде Грузия сохраняет статус конструктивного и надёжного партнёра и играет решающую роль в формировании глобальных цепочек поставок, энергетической диверсификации и углублении экономических связей», — заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили на совместной пресс-конференции с генеральным секретарём BSEC Лазаром Команеску.



По словам Маки Бочоришвили, приоритеты председательства Грузии будут касаться укрепления региональной связуемости и содействия развитию Срединного коридора, обеспечения энергетической безопасности, цифровизации и продвижения надлежащего управления, а также усиления туристического потенциала региона и культурных связей.



«Приветствую генерального секретаря Организации черноморского экономического сотрудничества господина Лазара Команеску. Рада принимать вас сегодня в Тбилиси и благодарю за визит. С 1 января 2026 года Грузия стала страной-председателем Организации черноморского экономического сотрудничества. В течение следующих шести месяцев Грузия в статусе председателя будет руководить работой организации и приложит максимум усилий для содействия её эффективному функционированию.



Мы убеждены, что безопасность, стабильность и развитие Черноморского региона являются основой благополучия Европы. Сегодня Черноморский регион сталкивается с рядом вызовов, особенно в сфере безопасности, что в определённой степени превращает наш регион в эпицентр глобальной политики. Наряду с поиском путей преодоления вызовов, мы должны уметь работать и с теми возможностями, которые существуют в Черноморском регионе.



Стратегическое положение Грузии и её открытая экономическая политика делают страну безальтернативным узлом связуемости между Европой и Азией. В сложной и постоянно меняющейся глобальной среде Грузия сохраняет статус конструктивного и надёжного партнёра и играет ключевую роль в формировании глобальных цепочек поставок, энергетической диверсификации и углублении экономических связей.



Наше видение основано на укреплении связуемости, где Срединный коридор является не только транспортным маршрутом, но и безопасным, быстрым и эффективным экономическим мостом.



Текущие инфраструктурные инициативы, в том числе нефтепровод, подводный электрический кабель через Чёрное море, производство сжиженного природного газа в Чёрном море, модернизация железнодорожной системы, строительство автомагистрали Восток–Запад и проекты глубоководного порта Анаклия, в значительной степени будут способствовать общему благополучию Европы.



Хочу воспользоваться возможностью и подчеркнуть сотрудничество между Грузией и BSEC. Грузия, как государство-основатель BSEC, с момента создания активно содействует региональному диалогу и экономической устойчивости. Существующие вызовы в сфере безопасности по-прежнему остаются серьёзным препятствием для полноценной реализации потенциала организации. Мы должны добиться того, чтобы Чёрное море стало соединяющим, а не разделяющим фактором в нашем регионе.



В рамках председательства нами определён ряд приоритетных направлений, которые лягут в основу реализации запланированных мероприятий и инициатив.



Приоритеты председательства Грузии касаются укрепления региональной связуемости и содействия развитию Срединного коридора, обеспечения энергетической безопасности, цифровизации и продвижения надлежащего управления, а также усиления туристического потенциала региона и культурных связей.



Совместно с генеральным секретарём мы обсудили вопросы, связанные с деятельностью организации, планы и приоритеты на следующие шесть месяцев, которые определят повестку дня ОЧЭС в период председательства Грузии.



В завершение хочу ещё раз подтвердить генеральному секретарю готовность грузинской стороны в рамках председательства содействовать реализации стратегических целей организации, чтобы BSEC оставалась действенным инструментом развития, благополучия и безопасности Черноморского региона», — заявила Мака Бочоришвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





