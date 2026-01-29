Леван Хабеишвили призвал оппозицию к единству

Председатель политсовета «Единого национального движения» Леван Хабеишвили призвал оппозицию к единству. Выступая на судебном заседании, по его делу, Хабеишвили заявил, что «сегодня в Грузии фактически не существует протеста».



«Я всегда говорю правду, и, возможно, это многим не понравится. Если у кого-то не хватает смелости снаружи, я, находясь в плену, хочу сказать: склоняю голову перед теми 500–1000 людьми, которые ежедневно протестуют. Но кроме этого сегодня в Грузии никакого сопротивления и протеста не существует. Мне жаль это признавать. Об этом нужно открыть дискуссию. Эти законы сработали – люди напуганы. Всё держится лишь на тысяче человек.



В данный момент российский олигарх побеждает народ. Бой проигран, но война – нет! Создается иллюзия некого единства [в оппозиции]. Вы едины в вопросах политзаключённых и выборов, но если говорите, что эта тема исчерпана, то что дальше? У нас проблема. К сожалению, нам выкрутили руки и эту борьбу тоже у нас выиграли. Это правда.



Не перекладывайте эту ответственность на политзаключённых. Какой достойный человек скажет, что хочет помилования? Что ты сам делаешь, чтобы эти люди были свободны?



Есть два пути: когда взят заложник – либо переходишь в наступление и освобождаешь его, либо идёшь на переговоры, разговор и диалог. Некоторые боятся даже этого, потому что борьба не получается.



Мне стыдно, что сегодня в Грузии лишь 1000 человек героически борются. Так не получится – не живите во лжи и самообмане.



Второй выход – диалог и разговор, каким бы тяжёлым он ни был. Возьмите ответственность на себя. Если бы я был снаружи, ради этих заложников я бы взял на себя всю грязь. Я никого не упрекаю, понимаю, братья и сёстры, ситуация крайне тяжёлая. Нас арестовывают за тротуар. Не взваливайте это и на родителей заключённых. Возьмите ответственность.



Если предлагают дебаты, садитесь за стол, если освободят заключённых, разговаривайте.



Третий выход, который придумали люди, мол, что-то произойдёт само собой. Само собой ничего не произойдёт. При том, как всё сейчас идёт, нет ни одного признака какого-либо сопротивления – это ложь.



Хочу ли я разговаривать с ними? Я говорил о том, о чём хотел, и именно за это я здесь. Наберитесь смелости, не воспринимайте это как упрёк или выпад против кого-то.



Если вы не собираетесь бороться и это не получается, тогда разговаривайте, может, удастся выбраться. Может, получится выстроить правильную коммуникацию. Я высказываю своё мнение, другого выхода не существует.



У вас нет никакой повестки дня. Внесли тему цен. Это не бизнес – это бандиты, связанные между собой. Они крутят нами, как хотят, навязывают свои темы. Я должен задать вопрос: почему никто снаружи не говорит о банковской олигархии? Каждый раз нас уводят на их поле. Я каждый день смотрю телевизор, никто ничего делать не собирается, это факт.



Вы видели оппозицию в Беларуси, Венесуэле, России? В автократии сильной оппозиции не существует. Вот я в тюрьме только за слова. Такова реальность, нравится это кому-то или нет. Я поставил на эту борьбу свою шкуру, свободу и здоровье. Начните разговор хотя бы ради освобождения заложников! Пусть эти люди не ждут, как остальные, что что-то само собой произойдёт. Мне не нужна никакая должность, примите это как мои честные и искренние слова», — заявил Хабеишвили.





