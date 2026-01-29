Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Леван Хабеишвили призвал оппозицию к единству


29.01.2026   14:28


Председатель политсовета «Единого национального движения» Леван Хабеишвили призвал оппозицию к единству. Выступая на судебном заседании, по его делу, Хабеишвили заявил, что «сегодня в Грузии фактически не существует протеста».

«Я всегда говорю правду, и, возможно, это многим не понравится. Если у кого-то не хватает смелости снаружи, я, находясь в плену, хочу сказать: склоняю голову перед теми 500–1000 людьми, которые ежедневно протестуют. Но кроме этого сегодня в Грузии никакого сопротивления и протеста не существует. Мне жаль это признавать. Об этом нужно открыть дискуссию. Эти законы сработали – люди напуганы. Всё держится лишь на тысяче человек.

В данный момент российский олигарх побеждает народ. Бой проигран, но война – нет! Создается иллюзия некого единства [в оппозиции]. Вы едины в вопросах политзаключённых и выборов, но если говорите, что эта тема исчерпана, то что дальше? У нас проблема. К сожалению, нам выкрутили руки и эту борьбу тоже у нас выиграли. Это правда.

Не перекладывайте эту ответственность на политзаключённых. Какой достойный человек скажет, что хочет помилования? Что ты сам делаешь, чтобы эти люди были свободны?

Есть два пути: когда взят заложник – либо переходишь в наступление и освобождаешь его, либо идёшь на переговоры, разговор и диалог. Некоторые боятся даже этого, потому что борьба не получается.

Мне стыдно, что сегодня в Грузии лишь 1000 человек героически борются. Так не получится – не живите во лжи и самообмане.

Второй выход – диалог и разговор, каким бы тяжёлым он ни был. Возьмите ответственность на себя. Если бы я был снаружи, ради этих заложников я бы взял на себя всю грязь. Я никого не упрекаю, понимаю, братья и сёстры, ситуация крайне тяжёлая. Нас арестовывают за тротуар. Не взваливайте это и на родителей заключённых. Возьмите ответственность.

Если предлагают дебаты, садитесь за стол, если освободят заключённых, разговаривайте.

Третий выход, который придумали люди, мол, что-то произойдёт само собой. Само собой ничего не произойдёт. При том, как всё сейчас идёт, нет ни одного признака какого-либо сопротивления – это ложь.

Хочу ли я разговаривать с ними? Я говорил о том, о чём хотел, и именно за это я здесь. Наберитесь смелости, не воспринимайте это как упрёк или выпад против кого-то.

Если вы не собираетесь бороться и это не получается, тогда разговаривайте, может, удастся выбраться. Может, получится выстроить правильную коммуникацию. Я высказываю своё мнение, другого выхода не существует.

У вас нет никакой повестки дня. Внесли тему цен. Это не бизнес – это бандиты, связанные между собой. Они крутят нами, как хотят, навязывают свои темы. Я должен задать вопрос: почему никто снаружи не говорит о банковской олигархии? Каждый раз нас уводят на их поле. Я каждый день смотрю телевизор, никто ничего делать не собирается, это факт.

Вы видели оппозицию в Беларуси, Венесуэле, России? В автократии сильной оппозиции не существует. Вот я в тюрьме только за слова. Такова реальность, нравится это кому-то или нет. Я поставил на эту борьбу свою шкуру, свободу и здоровье. Начните разговор хотя бы ради освобождения заложников! Пусть эти люди не ждут, как остальные, что что-то само собой произойдёт. Мне не нужна никакая должность, примите это как мои честные и искренние слова», — заявил Хабеишвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна