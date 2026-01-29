Папуашвили: Назначение посла Украины не меняет курса Грузии, санкций против РФ не будет

29.01.2026 14:43





Грузия не планирует менять своей политики и вводить санкции против России. Об этом заявил спикер парламента страны Шалва Папуашвили, комментируя назначение посла Украины в Тбилиси спустя почти четыре года.



«Как вы знаете, президент Украины назначил посла в Грузии, что, с одной стороны, мы приветствуем сам факт, а с другой стороны, возникает один единственный вопрос – что изменилось? Грузия не поменяла своей политики. Мы как говорили четыре года назад, что не введем двусторонних санкций, так и сейчас говорим. Как говорили, что не пошлем военных туда воевать, так и сейчас государство не собирается посылать в Украину военных», — сказал Папуашвили журналистам в среду.



Он выразил надежду, что назначение посла ознаменует «переосмысление враждебной риторики в отношении грузин» со стороны властей Украины.



На этой неделе стало известно, что новым послом Украины в Грузии назначен Михаил Бродович.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве посла Игоря Долгова из Грузии для консультаций 1 марта 2022 года. В качестве причин он назвал позицию грузинского правительства по санкциям против России и препятствование отправке грузинских добровольцев в Украину.



Спустя пару месяцев Долгова окончательно освободили с должности. В сентябре 2024 года Украина отозвала временного поверенного в делах Украины в Грузии Михаила Харишина, что в Киеве объяснили это необходимостью адаптирования дипсистемы к «жестким реалиям войны».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





