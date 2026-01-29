По обвинению в коррупции СГБ Грузии задержала 21 человека

29.01.2026 15:07





По обвинениям в коррупции по 7 разным уголовным делам задержан и привлечен к ответственности всего 21 человек, - указанное заявление на брифинге сделал глава Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности Грузии Эмзар Гагнидзе.



В СГБ Грузии отметили, что в большинстве случаев дело касается отсрочки призыва на военную службу и изготовления поддельных справок о состоянии здоровья.



В ведомстве также заявили, что среди задержанных врачи и санитары.



«В результате масштабных антикоррупционных мероприятий, которые сегодня были проведены сотрудниками Антикоррупционного агентства в разных регионах Грузии, по выявленным фактам коррупции задержан и привлечен к ответственности всего 21 человек,» – заявили в СГБ.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





