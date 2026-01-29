Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кавелашвили представит свой ежегодный доклад парламенту 17 февраля


29.01.2026   16:03


Президент Грузии Михаил Кавелашвили представит парламенту ежегодный доклад на следующей сессионной неделе во вторник, 17 февраля.

Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на сегодняшнем заседании бюро парламента.

«Согласно регламенту парламента Грузии, на первом пленарном заседании весенней сессии, как правило, выступает президент с ежегодным докладом, и по согласованию со председателем парламента эта дата может быть изменена. У нас были консультации с президентом, учитывая, в том числе, что на следующей неделе запланирован визит премьер-министра Грузии за границу, и важно, чтобы правительство и премьер-министр были представлены во время ежегодного доклада президента. По общему согласию мы договорились, что ежегодный доклад президента состоится во вторник, 17 февраля следующей сессионной недели. Как известно, в день ежегодного доклада президента на пленарном заседании другие вопросы не рассматриваются. Таким образом, 17 февраля у нас будет только этот один чрезвычайно важный вопрос», — заявил Шалва Папуашвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна