Кавелашвили представит свой ежегодный доклад парламенту 17 февраля

29.01.2026 16:03





Президент Грузии Михаил Кавелашвили представит парламенту ежегодный доклад на следующей сессионной неделе во вторник, 17 февраля.



Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на сегодняшнем заседании бюро парламента.



«Согласно регламенту парламента Грузии, на первом пленарном заседании весенней сессии, как правило, выступает президент с ежегодным докладом, и по согласованию со председателем парламента эта дата может быть изменена. У нас были консультации с президентом, учитывая, в том числе, что на следующей неделе запланирован визит премьер-министра Грузии за границу, и важно, чтобы правительство и премьер-министр были представлены во время ежегодного доклада президента. По общему согласию мы договорились, что ежегодный доклад президента состоится во вторник, 17 февраля следующей сессионной недели. Как известно, в день ежегодного доклада президента на пленарном заседании другие вопросы не рассматриваются. Таким образом, 17 февраля у нас будет только этот один чрезвычайно важный вопрос», — заявил Шалва Папуашвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





