Делегация сотрудников Конгресса США встретилась в Тбилиси с лидерами «Мечты» и оппозиции

Делегация сотрудников Конгресса США проводит встречи в Тбилиси с представителями правительства и лидерами нескольких оппозиционных политических партий. Цель визита делегации – получение информации о ситуации в регионе, в том числе в Грузии. Как заявил в разговоре с журналистами после завершения встречи лидер партии «Гирчи – Больше свободы» Зураб Джапаридзе, вопросы касались в том числе «некоторых новых регуляций, принятых вчера».



Зураб Джапаридзе имел в виду очередные законодательные изменения, инициированные «Грузинской мечтой», целью которых, по пояснениям авторов поправок, является «перекрытие путей обхода» ранее принятых законов, «для защиты страны от революции».



Один из лидеров «Площади Свободы» Леван Цуцкиридзе также выразил мнение, что инициирование законодательных изменений было сознательно приурочено к визиту делегации сотрудников Конгресса США в Грузию.



«Партия Иванишвили хочет в этой стране отменить гражданство, уничтожить политику и запретить выражение политического мнения – это их главная задача, и эти законы являются шагами в этом направлении. Всё это было сделано заранее и специально: они знали, что приезжает важная делегация, и это было их послание – здесь больше ничего не существует, существуем только мы», — заявил он.





На важности роста интереса США к Грузии акцентировал внимание один из лидеров партии «Лело – Сильная Грузия» Бадри Джапаридзе. По его словам, для безопасности Грузии и благополучия грузинского народа важно, чтобы «было восстановлено приостановленное партнёрское соглашение между Грузией и США». Бадри Джапаридзе отметил, что также обсуждался проект транспортного коридора «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) и вопрос о том, чтобы «Грузия не осталась за пределами этой важнейшей инициативы».



«США должны быть вовлечены в развитие ключевой инфраструктуры в Грузии, в частности, в строительство и функционирование глубоководного порта. США должны быть гарантом того, что этот коридор будет безопасным при прохождении через Грузию и что суверенитет Грузии будет защищён. Только США обладают силой, чтобы обеспечить суверенитет Грузии», - заявил Бадри Джапаридзе.



28 января, члены американской делегации встретились с руководителем администрации правительства Леваном Жоржолиани и министром иностранных дел Макой Бочоришвили. Как следует из заявлений, распространённых администрацией правительства по итогам встречи, обсуждались отношения между Грузией и Соединёнными Штатами Америки:



«Особое внимание было уделено шагам, предпринятым правительством Грузии, а также будущим планам по содействию экономическому росту страны. Также обсуждались меры, реализуемые в сфере борьбы с коррупцией… Была отмечена необходимость перезагрузки грузино-американских отношений. Выражена надежда, что стратегическое партнёрство будет возобновлено и продолжится с учётом общих интересов двух стран и на основе конкретной повестки дня».



Соединённые Штаты приостановили многолетнее стратегическое партнёрство с Грузией в ноябре 2024 года, из-за «Закона об агентах» и антизападной риторики, «основанной на ложных обвинениях» представителей «Грузинской мечты». США неоднократно призывали грузинское правительство вернуться на путь европейской и евроатлантической интеграции.





