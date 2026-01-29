|
Отложен и ежегодный отчет спикера парламента в законодательном органе
29.01.2026 17:30
Наряду с докладом президента Грузии, отложен и ежегодный отчет спикера парламента Шалвы Папуашвили в законодательном органе. Указанное заявление на заседании бюро парламента Грузии сделал сам Шалва Папуашвили.
По его словам, он представит свой отчет в начале марта.
«По регламенту парламенту Грузии, также предусмотрен и отчет председателя законодательного органа, который, как правило, проходит в первую неделю сессии, однако, исходя из тех же причин, которые связаны с переносом отчета президента, думаю, что свой отчет я представлю в начале марта» – заявил Папуашвили.
Напомним, что ранее был отложен и отчет президента Михаила Кавелашвили в парламенте Грузии. По пояснению спикера, на следующей неделе у премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе запланирован международный визит, и в связи с тем, что при слушании отчета обязательно должен присутствовать глава правительства, указанный процесс был перенесен на 17 февраля.
