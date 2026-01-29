Кавелашвили наградил победителей конкурса Национальной премии Грузии

29.01.2026 17:35





Президент Грузии Михаил Кавелашвили наградил победителей конкурса Национальной премии Грузии.



Президент поблагодарил лауреатов за их вклад.



«С огромным уважением приветствую вас — наших выдающихся учёных, людей, которые внесли неоценимый вклад в служение нашему народу и родине. Хочу поблагодарить вас за тот достойный вклад, который вы вносите не только в развитие грузинской, но и мировой науки. Роль науки фундаментальна для любого общества, поскольку именно вы формируете объективные и обоснованные знания. Без вашей успешной и признанной деятельности было бы крайне сложно осмыслить наше прошлое и определить будущее, сохранить идентичность и ценности, отличать ложь от истины, сделать мир лучше и преодолеть те вызовы, которые на протяжении веков казались человечеству непреодолимыми. Сегодня, когда мир меняется и развивается, научные исследования, основанные на фактах и анализе и ориентированные на практическое обеспечение интересов и благополучия общества, приобретают ещё большее значение», — отметил Михаил Кавелашвили.



По словам президента, главная идея Национальной премии заключается в признании общенационального значения труда учёных.



«Обязательно должен отметить, что ваш вклад бесценен для защиты и укрепления интересов нашей страны и народа, поскольку, помимо высокой научной ценности, ваши труды могут быть интегрированы в образовательный процесс как на школьном, так и на университетском уровнях. В долгосрочной перспективе это создаёт прочную основу для получения качественного образования будущими поколениями и воспитания их в духе грузинского патриотизма. В этом процессе крайне важно участие государства и та поддержка, которая открывает для наших учёных ещё больше возможностей. Именно в этом и состоит идея Национальной премии — в пределах наших возможностей оценить тот общенациональный труд, который вы выполняете. Я рад, что объявленный конкурс вызвал большой отклик. Пользуясь случаем, выражаю благодарность каждому члену комиссии Национальной премии. Это действительно впечатляющий состав, высокая квалификация членов комиссии украсила бы любую комиссию. Поздравляю лауреатов премии с этой победой. Вы являетесь примером для молодого поколения. Уверен, что на вашем примере вырастет ещё много достойных грузин», — заявил Михаил Кавелашвили.



На основании решения Комиссии Национальной премии и распоряжения президента Национальная премия Грузии была присуждена:



Левану Джафаридзе — за цикл научных трудов: «Механика подземных сооружений», «Расчёт креплений подземных сооружений по предельным состояниям», «Предельные эксплуатационные состояния подземных сооружений»;



авторскому коллективу в составе: Роина Метревели, Вахтанга Гурули, Лелы Микиашвили, Валериана Вашакидзe, Георгия Чеишвили, Отара Джанелидзе, Джони Квициани и Александра Даушвили — за научную монографию «История Кавказа» (двухтомное издание).



Михаил Кавелашвили вручил победителям дипломы лауреатов Национальной премии Грузии, нагрудные знаки и соответствующее денежное вознаграждение.



Конкурс был объявлен 12 декабря 2025 года. В состав Комиссии Национальной премии вошли:



Председатель комиссии — доктор юридических наук, профессор, заместитель министра образования, науки и молодёжи Грузии Звиад Габисония;



Члены комиссии:



доктор исторических наук, профессор, ректор Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили, академик Национальной академии наук Грузии Джаба Самушия;



кандидат технических наук, профессор, ректор Грузинского технического университета, академик Национальной академии наук Грузии Давид Гургенидзе;



доктор экономических наук, академик-секретарь Национальной академии наук Грузии Владимир Папава;



доктор экономических наук, профессор, академик, президент Академии сельскохозяйственных наук Грузии Гиви Джапаридзе;



доктор физико-математических наук, профессор Государственного университета Илии, академик Национальной академии наук Грузии Георгий Джапаридзе;



доктор медицинских наук, профессор, ректор Тбилисского государственного медицинского университета Ираклий Натрошвили;



доктор биологических наук, исполняющая обязанности директора Института бактериофагии, микробиологии и вирусологии им. Георгия Элиава Мзия Кутателадзе;



доктор филологических наук, профессор Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили, директор Института языкознания им. Арнольда Чикобава Нана Мачавариани.



В церемонии, прошедшей в президентском дворце, приняли участие министр образования, науки и молодёжи Грузии Гиви Миканадзе, заместитель министра, председатель комиссии Национальной премии Звиад Габисония, председатель парламентского комитета по образованию, науке и делам молодёжи Мариам Лашхи и первый заместитель председателя комитета Георгий Чакветадзе.





