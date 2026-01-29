|
Кобахидзе встретился с генеральным секретарем BSEC
29.01.2026 17:44
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с Генеральным секретарём Организации черноморского экономического сотрудничества (BSEC) Лазаром Команеску.
Как сообщает правительство Грузии, стороны подчеркнули важную роль Грузии в деятельности организации как государства-основателя BSEC и страны-председателя, а также обсудили приоритеты будущего сотрудничества.
Кроме того, премьер-министр отметил возрастающее значение «Среднего коридора», развитие транзитной функции Грузии и крупные инфраструктурные проекты, реализуемые правительством в этом направлении. В частности, внимание было уделено проектам автомагистрали Восток–Запад, железной дороги Баку–Тбилиси–Карс и глубоководного порта Анаклия.
Как подчеркнул глава правительства, Чёрное море играет ключевую роль в развитии транзитного потенциала Грузии.
Во встрече, состоявшейся в администрации правительства, также приняли участие министр иностранных дел Мака Бочоришвили и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани.
