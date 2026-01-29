Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе встретился с генеральным секретарем BSEC


29.01.2026   17:44


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с Генеральным секретарём Организации черноморского экономического сотрудничества (BSEC) Лазаром Команеску.

Как сообщает правительство Грузии, стороны подчеркнули важную роль Грузии в деятельности организации как государства-основателя BSEC и страны-председателя, а также обсудили приоритеты будущего сотрудничества.

Кроме того, премьер-министр отметил возрастающее значение «Среднего коридора», развитие транзитной функции Грузии и крупные инфраструктурные проекты, реализуемые правительством в этом направлении. В частности, внимание было уделено проектам автомагистрали Восток–Запад, железной дороги Баку–Тбилиси–Карс и глубоководного порта Анаклия.

Как подчеркнул глава правительства, Чёрное море играет ключевую роль в развитии транзитного потенциала Грузии.

Во встрече, состоявшейся в администрации правительства, также приняли участие министр иностранных дел Мака Бочоришвили и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани.


