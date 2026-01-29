Евродепутат раскритиковала «Грузинскую мечту» из-за новой инициативы по иностранному финансированию

29.01.2026 18:15





Депутат Европарламента Раса Юкнявичене написала в X:



«Демократические репрессии в Грузии продолжают серьёзно усиливаться. Это страна — кандидат в ЕС! Государствам-членам наконец необходимо взять ситуацию под контроль и последовать рекомендациям Европейского парламента относительно необходимых действий».



Заявление прозвучало после того, как «Грузинская мечта» объявила о намерении внести изменения в закон о грантах, предусматривающие уголовную ответственность, включая лишение свободы, за сотрудничество с иностранными организациями или получение от них финансирования.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





