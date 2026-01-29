Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Евродепутат раскритиковала «Грузинскую мечту» из-за новой инициативы по иностранному финансированию


29.01.2026   18:15


Депутат Европарламента Раса Юкнявичене написала в X:

«Демократические репрессии в Грузии продолжают серьёзно усиливаться. Это страна — кандидат в ЕС! Государствам-членам наконец необходимо взять ситуацию под контроль и последовать рекомендациям Европейского парламента относительно необходимых действий».

Заявление прозвучало после того, как «Грузинская мечта» объявила о намерении внести изменения в закон о грантах, предусматривающие уголовную ответственность, включая лишение свободы, за сотрудничество с иностранными организациями или получение от них финансирования.


