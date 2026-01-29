Шалва Папуашвили встретился с генеральным секретарем BSEC Лазаром Команеску

29.01.2026 19:48





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с генеральным секретарём Организации черноморского экономического сотрудничества (BSEC) Лазаром Команеску.



Лазар Команеску отметил, что с момента основания BSEC Грузия, как одна из стран-основателей организации, всегда активно участвует в её деятельности и вносит весомый вклад в работу организации.



На встрече была подчёркнута значимость председательства Грузии в BSEC и в Парламентской ассамблее организации (PABSEC) как хорошей возможности для дальнейшего развития деятельности организации.



Лазар Команеску также говорил о планировании и реализации новых проектов BSEC, в том числе о важности вовлечения бизнес-кругов, а также о возможных совместных исследовательских проектах, особенно в сфере связности.



В ходе встречи были обсуждены и мероприятия, запланированные в рамках председательства Грузии.



Отмечалось, что мир сталкивается с множеством вызовов, формируется новый мировой порядок, и в этом процессе особенно важно укрепление регионального сотрудничества.



Во встрече также принял участие руководитель парламентской делегации в Парламентской ассамблее Организации черноморского экономического сотрудничества (PABSEC) Ираклий Мезурнишвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





