24 страны ОБСЕ активировали «Московский механизм» в отношении Грузии

Великобритания и 23 государства — члена ОБСЕ «активировали Московский механизм ОБСЕ в связи с ухудшением ситуации с правами человека в Грузии и требуют создания миссии экспертов», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Великобритании.



«Мы внимательно и с растущей обеспокоенностью следим за ситуацией с правами человека в Грузии. Как государство — участник ОБСЕ, Грузия взяла на себя обязательство соблюдать права человека и основные свободы», — отмечается в совместном заявлении.



Согласно заявлению, в декабре 2024 года 38 стран уже задействовали Венский механизм ОБСЕ, выразив обеспокоенность происходящими в Грузии событиями и запросив дополнительную информацию. Однако вопросы, касающиеся полицейской жестокости в отношении демонстрантов в декабре 2024 года и январе 2025 года, остались без ответа, а обеспокоенность стран выполнением обязательств в сфере прав человека еще более усилилась.



Также в заявлении говорится, что 28 октября 2024 года парламент Грузии начал процесс с требованием запрета ведущих оппозиционных партий, а девяти лидерам оппозиции были предъявлены обвинения. «Такой шаг представляет собой серьезную эскалацию эрозии демократических норм в Грузии и несовместим с принципами и обязательствами ОБСЕ», — подчеркивается в документе.



24 страны — члена ОБСЕ также публикуют перечень вопросов, вызывающих, по их словам, обеспокоенность:

«законодательные реформы, направленные на подавление инакомыслия, ограничение деятельности гражданского общества и независимых СМИ; правовые действия с целью запрета оппозиционных партий; справедливость выборов; распространение дезинформации правящей партией; кампании против дипломатических представителей; ограничения свободы выражения мнений и свободы СМИ; политически мотивированные аресты и преследования; злоупотребление судебной системой для укрепления репрессивной системы; обвинения в ненадлежащем обращении с лицами, лишенными свободы; непропорциональное применение силы и произвольные задержания; а также преследование и запугивание оппозиционных политиков, правозащитников и журналистов».



На этом основании страны используют пункт 12 документа Московского совещания 1991 года для создания миссии по установлению фактов с целью оценки выполнения Грузией обязательств ОБСЕ.



Миссии будет поручено:

«задокументировать недавние события, связанные с правами человека и основными свободами в Грузии; оценить влияние этих событий на гражданское общество, свободу СМИ, верховенство закона и независимость судебной системы, политический плюрализм и другие структурные компоненты демократического общества; подготовить рекомендации по решению вызывающих обеспокоенность вопросов».



Подписанты заявления призывают Грузию сотрудничать с миссией.



«Мы призываем Грузию сотрудничать с миссией и содействовать ее работе в соответствии с пунктом 6 Московского документа. В соответствии с пунктом 10 Московского документа Грузия может выбрать одного члена миссии из списка экспертов организации. С учетом продолжающегося военного присутствия России в оккупированных регионах Грузии — Абхазии и Южной Осетии — миссия ограничит свой отчет теми частями территории Грузии, которые находятся под контролем Тбилиси», — говорится в заявлении.



Заявление подписали представители следующих стран: Албания, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Ирландия, Исландия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Молдова, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Словения, Украина, Великобритания и Швеция.







