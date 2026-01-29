Парламентская комиссия по ценам будет утверждена на следующей неделе

По заявлению председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, в начале следующей недели будет сформирована парламентская комиссия по вопросам потребительских цен и определены квоты.



Как заявил Папуашвили на сегодняшнем заседании бюро, инициатива партии «Грузинская мечта» заключается в том, чтобы комиссия работала в составе 14 человек.



Кроме того, по словам Папуашвили, фракция также предлагает назначить Шоту Берекашвили председателем комиссии.



«Инициатива создания временной комиссии исходит от фракции «Грузинская мечта». Сам проект постановления будет вынесен на заседание бюро в понедельник. Постановление, без рассмотрения в комитетах, сразу будет вынесено на пленарное заседание. Для того чтобы все фракции и политические группы были готовы к работе, после принятия постановления Процедурный комитет определит численность состава комиссии и, исходя из этого, рассчитает квоты для каждой фракции и политической группы. Разумеется, решение должен принять комитет, однако инициатива фракции «Грузинская мечта» заключается в том, чтобы комиссия была 14-членной. Если Процедурный комитет разделит эту инициативу и утвердит состав из 14 человек, квоты будут следующими: семь членов — для «Грузинской мечты», три — для «Силы народа», три — для фракции «За Грузию» и один — для «Евросоциалистов». То есть: семь, три, три, один. Как известно, у большинства не должно быть большинства в комиссии. Поэтому прошу заранее быть готовыми — тем, кто желает участвовать в работе комиссии, чтобы вы определились с кандидатурами. Наша цель — чтобы комиссия начала работу как можно быстрее. Предположительно, уже в среду утром фракции и политические группы должны представить бюро своих членов комиссии. До этого у вас есть время, чтобы определиться по данному вопросу.



Вчера лидер парламентского большинства также анонсировал, что инициатива фракции заключается в том, чтобы комиссию возглавил Шота Берекашвили. Таким образом, вторник–среда следующей недели будут посвящены формированию комиссии. Надеюсь, что уже со среды или четверга комиссия сможет начать полноценную работу, и у нас появится возможность заняться этими вопросами. В том числе, со стороны авторов инициативы обозначен трёхмесячный срок работы комиссии, что даст ей возможность работать в очень интенсивном режиме», — заявил Шалва Папуашвили.







