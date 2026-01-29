Парламент начинает обсуждение изменений в закон «О грантах»

29.01.2026 21:16





Законодательный орган начинает рассмотрение изменений в закон «О грантах» и сопутствующих законопроектов.



Согласно законодательному пакету, инициированному партией «Грузинская мечта», планируется внесение изменений в: закон «О грантах», Уголовный кодекс, Административно-процессуальный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, органический закон «О политических объединениях граждан» и закон «О Государственной аудиторской службе».



Согласно изменениям в закон «О грантах», уточняется понятие гранта и определяется, что грантом также считаются денежные средства или средства в натуральной форме, переданные гражданином иностранного государства или иностранным юридическим лицом гражданину Грузии, лицу, имеющему право на проживание в Грузии, а также юридическому лицу, деятельность которого в значительной степени связана с вопросами, касающимися Грузии, если такие средства предназначены или могут быть предназначены для осуществления деятельности, направленной на оказание какого-либо влияния на органы власти Грузии, государственные учреждения или любую часть общества, с убеждением или намерением формирования, проведения или изменения внутренней или внешней политики Грузии, а также для деятельности, вытекающей из политических или публичных интересов, подходов или отношений правительства иностранного государства либо иностранной политической партии. Получение такого гранта допускается только с предварительного разрешения правительства Грузии.



• Законом устанавливается понятие юридического лица другого государства, деятельность которого в существенной степени связана с вопросами, касающимися Грузии. Определяется, что такое юридическое лицо может получить грант только после предварительного согласия правительства Грузии.



• Определяется, что грантом также считаются денежные средства или средства в натуральной форме, переданные в обмен на оказание грантополучателем технической помощи в виде передачи технологий, специализированных знаний, навыков, экспертизы, услуг и/или иной помощи.



• Если представительство, филиал или подразделение нерезидентного юридического лица получает грант, в том числе от того юридического лица, филиалом которого оно является, такому филиалу для получения гранта требуется предварительное согласие правительства Грузии. Законопроектом устанавливается, что получение гранта без такого согласия повлечёт административную ответственность — штраф в размере двойной суммы незаконно полученного гранта.



Согласно изменениям, вносимым в Уголовный кодекс:



• За нарушение правил, установленных законом «О грантах», вводится уголовная ответственность. Соответствующее нарушение повлечёт штраф, общественно полезные работы сроком от 300 до 500 часов либо лишение свободы на срок до 6 лет.



• В статью 194 Уголовного кодекса добавляется отягчающее обстоятельство: отмывание денег с целью осуществления деятельности по политическим вопросам Грузии повлечёт лишение свободы сроком от 9 до 12 лет.



• Законопроектом также устанавливается уголовная ответственность для должностного лица руководящего звена политической партии, которое нарушит органический закон «О политических объединениях граждан», в частности получит иностранное финансирование. Такое нарушение повлечёт штраф, общественно полезные работы сроком от 300 до 500 часов либо лишение свободы на срок до 6 лет.



• Уголовно наказуемым становится внешний лоббизм. В частности, прямая или косвенная передача денег, ценных бумаг, иного имущества, имущественной выгоды или любого другого преимущества гражданину другого государства или иностранному юридическому лицу за осуществление деятельности по политическим вопросам, связанным с Грузией, повлечёт штраф, общественно полезные работы сроком от 300 до 500 часов либо лишение свободы на срок до 6 лет.



Изменения, связанные с ограничением членства в политических партиях, вносятся в органический закон «О политических объединениях граждан», в частности:



• Лицу, работающему по трудовому договору в организации, более 20% годового дохода которой получено от иностранной силы, запрещается членство в политической партии сроком на 8 лет.



• Термин «с объявленной избирательной целью» заменяется термином «с объявленной партийно-политической целью», что обеспечивает уточнение содержания правового регулирования, его расширение и повышение эффективности.



• Мониторинг финансовой деятельности субъекта с объявленной партийно-политической целью будет осуществлять Государственная служба аудита.



• Ограничения, предусмотренные законодательством для политической партии, будут распространяться также на субъекты с объявленной партийно-политической целью.



Законодательный пакет также предусматривает следующие изменения, связанные с публичной политической активностью предпринимательских субъектов: в Кодексе об административных правонарушениях устанавливается новое административное правонарушение за осуществление предпринимательским субъектом такой публичной политической деятельности, которая не связана с его основной предпринимательской деятельностью.



В случае совершения данного правонарушения Государственная аудиторская служба наложит на предпринимательский субъект штраф в размере 20 000 лари, а при повторном и каждом последующем совершении — в размере 40 000 лари.



Бюро парламента передало инициированный фракцией «Грузинская мечта» законодательный пакет для рассмотрения в Комитет по юридическим вопросам.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





