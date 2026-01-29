|
|
|
Временную парламентскую комиссию по изучению цен возглавит Шота Берекашвили
29.01.2026 21:36
Временная парламентская комиссия по изучению цен начнет свою работу на следующей неделе. Как заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили, комиссия будет состоять из 14 человек, и квоты распределены следующим образом: «Грузинская мечта» – 7; «Сила народа» – 3; «За Грузию» – 3; «Евросоциалисты» – 1.
Папуашвили призвал депутатов своевременно утвердить кандидатов во временную комиссию.
Временную парламентскую комиссию возглавит Шота Берекашвили.
Решение о работе комиссии парламент примет на пленарном заседании на следующей неделе.
Напомним, под конец 2025 года премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что цены на продовольствие в Грузии «значительно превышают европейские». Поэтому он поручил правоохранительные органы глубоко изучить этот вопрос, а парламенту — создать специальную комиссию для оценки этого вопроса.
СГБ Грузии заявила, что приступает к изучению вопросов, связанных с ценами на продукты питания.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна