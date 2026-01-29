Временную парламентскую комиссию по изучению цен возглавит Шота Берекашвили

29.01.2026 21:36





Временная парламентская комиссия по изучению цен начнет свою работу на следующей неделе. Как заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили, комиссия будет состоять из 14 человек, и квоты распределены следующим образом: «Грузинская мечта» – 7; «Сила народа» – 3; «За Грузию» – 3; «Евросоциалисты» – 1.



Папуашвили призвал депутатов своевременно утвердить кандидатов во временную комиссию.



Временную парламентскую комиссию возглавит Шота Берекашвили.





Решение о работе комиссии парламент примет на пленарном заседании на следующей неделе.



Напомним, под конец 2025 года премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что цены на продовольствие в Грузии «значительно превышают европейские». Поэтому он поручил правоохранительные органы глубоко изучить этот вопрос, а парламенту — создать специальную комиссию для оценки этого вопроса.



СГБ Грузии заявила, что приступает к изучению вопросов, связанных с ценами на продукты питания.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





