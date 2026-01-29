Предпринимателей могут оштрафовать на 20 000 лари за публичную политическую деятельность

Предприниматели могут быть оштрафованы на 20 000 лари за публичную политическую деятельность. По решению правительства «Грузинской мечты» кодекс об административных правонарушениях устанавливает новое административное правонарушение для предпринимательских организаций, осуществляющих публичную политическую деятельность, не связанную с их основной хозяйственной деятельностью.



«В случае совершения данного правонарушения Государственная аудиторская служба наложит на субъекта хозяйствования штраф в размере 20 000 лари, а в случае повторного или последующего правонарушения — 40 000 лари», - сказал Ираклий Кирцхалия.



Для информации, вышеупомянутые и другие запланированные поправки в законодательство обсуждались вчера на заседании парламентского большинства в офисе партии «Грузинская мечта», на котором также присутствовал председатель партии Ираклий Кобахидзе.



Правительство планирует внести поправки в различные законы, которые еще больше усложнят деятельность политических партий и организаций гражданского общества в стране. Например: «Грузинская мечта» еще больше ужесточает закон о грантах; Иностранное лоббирование становится уголовным преступлением; в Закон о политических объединениях граждан будет внесено изменение, касающееся ограничений на членство в политических партиях. органический закон, и лицу, работающему по договору о предоставлении услуг с организацией, которая получает более 20% своего годового дохода от иностранного государства, будет запрещено вступать в политическую партию в течение 8 лет.





