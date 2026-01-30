Глава АМЮГ разхяснила как работает Московский механизм ОБСЕ

«Как работает Московский механизм ОБСЕ в процедурном плане (согласно Document of the Moscow Meeting of the conference on the human dimension of the CSCE):



1. Краткосрочная миссия по установлению фактов, состоящая из независимых экспертов, создается, если:



Одно государство-участник ОБСЕ считает, что в другом государстве-участнике возникла особо серьезная угроза выполнению обязательств ОБСЕ по «гуманитарному измерению», оно может при поддержке не менее девяти других государств напрямую инициировать процедуру Московского механизма.



В случае Грузии механизм был инициирован 23 государствами.



Активации этого механизма предшествовал Венский механизм ОБСЕ. В случае Грузии он был впервые активирован в декабре 2024 года и касался главным образом нарушений прав человека в контексте протестов.



2. 23 государства-инициатора имеют право назначить одного докладчика (эксперта), который будет отвечать за сбор информации, документирование и подготовку доклада. Грузия, по своему желанию, может назначить второго докладчика, но только в рамках общего списка экспертов, утвержденных ОБСЕ. В этом случае также назначается третий докладчик.



3. Мандат миссии включает документирование последних событий в области прав человека и основных свобод в Грузии (особенно после 2024 года); оценку влияния этих событий на гражданское общество, свободу СМИ, верховенство права, независимость судебной власти, политический плюрализм и другие структурные компоненты, являющиеся частью Всеобъемлющей концепции безопасности ОБСЕ.



Миссия должна разработать конкретные рекомендации по решению этих проблем.



4. Информация, имеющая важное значение для миссии. Можно отправлять по следующему адресу электронной почты:



5. Что касается сроков, то, как правило, доклад с фактическими выводами и рекомендациями должен быть представлен соответствующему государству (государствам) и учреждению ОБСЕ в течение трех недель с момента назначения последнего докладчика, если только заинтересованные в механизме государства не договорятся об ином. Затем у Грузии есть три недели для представления своих комментариев, которые будут направлены вместе с докладом всем участвующим государствам.



6. Доклад и возможные комментарии могут быть включены в повестку дня соответствующего органа ОБСЕ (Комитета старших должностных лиц), который примет решение о дальнейших шагах. До этого момента доклад остается конфиденциальным.



Тамар Ониани, председатель Ассоциации молодых юристов Грузии, объясняет, как работает «Московский механизм», который 24 страны ОБСЕ активировали в Грузии.





