Посольство США начало связываться с гражданами Грузии, находящимися в США, которые, возможно, просрочили свои визы

30.01.2026 11:43









«Посольство США начало связываться с гражданами Грузии, находящимися в США, которые, возможно, превысили срок действия визы, с целью предоставить информацию о том, как проверить, на какой срок им разрешено пребывание, и какие последствия может повлечь превышение установленного срока.



Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP) при въезде в страну определяет, в течение какого времени обладатель действующей визы имеет право находиться в США», — говорится в сообщении.



Также, по информации посольства, дополнительную информацию можно найти Посольство США в Грузии начало связываться с гражданами Грузии, находящимися в США, которые, возможно, превысили срок действия визы.«Посольство США начало связываться с гражданами Грузии, находящимися в США, которые, возможно, превысили срок действия визы, с целью предоставить информацию о том, как проверить, на какой срок им разрешено пребывание, и какие последствия может повлечь превышение установленного срока.Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP) при въезде в страну определяет, в течение какого времени обладатель действующей визы имеет право находиться в США», — говорится в сообщении.Также, по информации посольства, дополнительную информацию можно найти по ссылке





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





