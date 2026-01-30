Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Посольство США начало связываться с гражданами Грузии, находящимися в США, которые, возможно, просрочили свои визы


30.01.2026   11:43


Посольство США в Грузии начало связываться с гражданами Грузии, находящимися в США, которые, возможно, превысили срок действия визы.

«Посольство США начало связываться с гражданами Грузии, находящимися в США, которые, возможно, превысили срок действия визы, с целью предоставить информацию о том, как проверить, на какой срок им разрешено пребывание, и какие последствия может повлечь превышение установленного срока.

Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP) при въезде в страну определяет, в течение какого времени обладатель действующей визы имеет право находиться в США», — говорится в сообщении.

Также, по информации посольства, дополнительную информацию можно найти по ссылке.


