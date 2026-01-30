Спикер парламента продолжает обвинять ЕС в финансирвании грузинских НПО

30.01.2026 11:52





«Важно получить ответы непосредственно от самого Евросоюза, его посольства, а также от посольств стран — членов ЕС: финансировали ли они эти мошеннические схемы европейскими деньгами и использовали ли фальшивые НПО для обхода законодательства Грузии и ввоза политических средств», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По словам Папуашвили, иностранным деньгам нечего делать в грузинской политике, поскольку именно это нарушает международный правопорядок и подрывает, в том числе, репутацию Евросоюза.



«То, что мы видим, — это именно то, о чём говорила еврокомиссар Кос: они ищут пути, как в обход закона направлять средства своим НПО. Это именно те пути, которые они ищут: некоторые схемы у них уже были найдены, другие — новые — они сейчас выстраивают. Подчёркиваю: речь идёт о международной мошеннической схеме по финансированию политики в Грузии в обход грузинского законодательства и о попытке оказать влияние на внутреннюю и внешнюю политику Грузии. Это сегодня факт. Мы видим, как в этом задействованы различные европейские структуры и как всему этому оказывается содействие. В одном из сараев, где фактически нет никакого офиса, регистрируются фальшивые НПО, не имеющие никакого отношения к некоммерческой деятельности в Эстонии. Назначение этих фальшивых НПО — быть каналом для перевода денег в обход законодательства Грузии.



Я подчёркиваю, что грузинский народ дал нам мандат на то, чтобы упорядочить и отрегулировать вопрос поступления иностранного финансирования в политику Грузии. Грузинский народ на выборах 2024 года поддержал закон о прозрачности и заявил, что иностранным деньгам не место в грузинской политике. Не имеет значения происхождение — будь то российские деньги, немецкие, французские, эстонские, нидерландские или общеевропейские. Ни одному иностранному финансированию не место в политике Грузии. Именно это нарушает международный правопорядок и подрывает, в том числе, репутацию Евросоюза.



Сейчас важно получить ответы от самого Евросоюза, его посольства и посольств стран — членов ЕС: финансировали ли они эти мошеннические схемы европейскими деньгами и использовали ли эти фальшивые НПО для обхода законодательства Грузии и ввоза политических средств.



Существует простое правило, закреплённое в законе о грантах: если иностранное государство или организация хочет тратить деньги в Грузии на вопросы, влияющие на формирование и реализацию внутренней и внешней политики, будь добр — спроси грузинский народ. Брюссельские бюрократы говорят нам, что их не интересует грузинский народ и что они не собираются спрашивать его, на что тратить деньги. Они считают эту страну подчинённым, второстепенным государством, в которое можно прийти и, словно миссионеры, навязывать здесь свои взгляды и тратить деньги по своему усмотрению. Именно этим и были продиктованы те дискредитированные законопроекты», — заявил Шалва Папуашвили.







