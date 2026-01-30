Министр образования отправился в Израиль с рабочим визитом

30.01.2026 12:25





Министр образования, науки и по делам молодёжи Грузии отправился с рабочим визитом в Израиль, где примет участие в международной конференции по искусственному интеллекту — EducAItion 2026. Об этом сообщает Министерство образования.



По информации ведомства, Гиви Миканадзе проведёт двусторонние встречи с министром образования Израиля Йоавом Кишем, министром инноваций, науки и технологий Израиля Гилой Гамлиэль.



Также он встретится со спикером Кнессета Государства Израиль Амиром Оханой и руководителем группы дружбы с парламентом Грузии Давидом Битаном.



В рамках визита министр проведёт встречу с Патриархом Иерусалима, посетит воскресную школу «Мамули» и Еврейский университет в Иерусалиме.







