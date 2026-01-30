|
Министр образования отправился в Израиль с рабочим визитом
30.01.2026 12:25
Министр образования, науки и по делам молодёжи Грузии отправился с рабочим визитом в Израиль, где примет участие в международной конференции по искусственному интеллекту — EducAItion 2026. Об этом сообщает Министерство образования.
По информации ведомства, Гиви Миканадзе проведёт двусторонние встречи с министром образования Израиля Йоавом Кишем, министром инноваций, науки и технологий Израиля Гилой Гамлиэль.
Также он встретится со спикером Кнессета Государства Израиль Амиром Оханой и руководителем группы дружбы с парламентом Грузии Давидом Битаном.
В рамках визита министр проведёт встречу с Патриархом Иерусалима, посетит воскресную школу «Мамули» и Еврейский университет в Иерусалиме.
