Министр образования отправился в Израиль с рабочим визитом


30.01.2026   12:25


Министр образования, науки и по делам молодёжи Грузии отправился с рабочим визитом в Израиль, где примет участие в международной конференции по искусственному интеллекту — EducAItion 2026. Об этом сообщает Министерство образования.

По информации ведомства, Гиви Миканадзе проведёт двусторонние встречи с министром образования Израиля Йоавом Кишем, министром инноваций, науки и технологий Израиля Гилой Гамлиэль.

Также он встретится со спикером Кнессета Государства Израиль Амиром Оханой и руководителем группы дружбы с парламентом Грузии Давидом Битаном.

В рамках визита министр проведёт встречу с Патриархом Иерусалима, посетит воскресную школу «Мамули» и Еврейский университет в Иерусалиме.


