Элене Хоштария: Задействование «Московского механизма» ОБСЕ - очень серьезный и важный сигнал

Задействование «Московского механизма» ОБСЕ - очень серьезный и важный сигнал - это первый шаг, предпринятый для наказания «Мечты» из-за применения химического оружия, - так одна из лидеров «Коалиции за перемены» Элене Хоштария откликается на активизацию ОБСЕ по Грузии «Московского механизма».



«Задействование «Московского механизма» ОБСЕ - очень серьезный и важный сигнал. 1. Они не только не признают «Мечту», но и начинают действовать в Грузии помимо них; 2. Это первый шаг, предпринятый для наказания «Мечты» из-за применения химического оружия; 3. Это группа, устанавливающая не только химическое оружие, но и общий контекст, сложившийся в стране; 4. Западные институты не предпринимают таких шагов, не продумав дальнейшие шаги; 5. Это результат общественного протеста и работы оппозиции! Действия приносят результат! До конца!», - пишет Хоштария.



Напомним, в связи с ухудшением ситуации в плане с прав человека в Грузии 24 государства-члена ОБСЕ создают экспертную миссию. Соответствующее заявление распространяет Министерство иностранных дел Великобритании.



В частности, в заявлении отмечается, что 24 страны активировали «Московский механизм» ОБСЕ для создания экспертной миссии в связи с ухудшением ситуации с правами человека в Грузии. Они также призывают Грузию сотрудничать и содействовать работе миссии.





