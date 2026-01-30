Служба юридической помощи становится подотчетным премьер-министру органом

Служба юридической помощи, которая в соответствии с действующим законодательством независима в своей деятельности, не подчиняется ни одному государственному органу и подотчетна только парламенту, становится органом, подотчетным премьер-министру.



Глава службы будет представлять ежегодный отчет премьер-министру, а не парламенту. Кроме того, премьеру будут предоставлены полномочия назначать и освобождать от должности директора службы.



Все это отражено в пакете законодательных изменений, который уже представлен парламенту на рассмотрение.



Кроме того, меняются как правила назначения и увольнения директора Службы юридической помощи, так и модель комплектования управляющего коллегиального органа службы - Совета юридической помощи.



Авторами и инициаторами пакета законодательных поправок являются депутаты «Грузинской мечты». По их пояснениям, изменения обеспечат повышение эффективности деятельности Службы юридической помощи и ее мониторинга.





