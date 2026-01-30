Саакашвили бизнес-сектору: финансирование оппозиции — единственный путь спасения для вас

30.01.2026 13:27





«Так называемый закон о грантах и запрет предпринимателям выражать своё мнение не пришли бы в голову даже самым худшим диктаторам современности», пишет в социальной сети третий президент Грузии Михаил Саакашвили.



Саакашвили обращается к бизнес-сектору, заявляя, что финансирование оппозиции, как персонально для них, так и в целом, является единственным путём спасения страны.



«С грантами наши уже научились справляться, открывают счета в Армении или других странах и таким образом завозят средства на существование. А за бизнес взялись потому, что бизнес явно начал финансировать оппозицию, поскольку понял, что это для него единственная возможность выжить.



Ситуация, при которой с одной стороны Иванишвили, а с другой всего 1–2 персонажа, и финансы как власти, так и оппозиции монополизированы, крайне вредна для страны.



В последнее время, как видно, появились и другие, кто пусть минимально, но всё же помогает активистам и оппозиционным группам.



Хочу обратиться к среднему и малому бизнесу: финансирование оппозиции и смелое выражение собственного мнения – это единственный путь спасения для вас и для страны!» — пишет Саакашвили в социальной сети.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





