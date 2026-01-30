Гахария назвал политическим преследованием обвинения, выдвинутые против него по делу Чорчана

30.01.2026 13:31





Председатель партии «За Грузию», бывший премьер-министр Георгий Гахария заявляет, что выдвинутые против него обвинения скоординированы с Россией и оккупационным режимом. Так оппозиционер отреагировал на заявление Егора Кочиева, который выразил надежду, что «пост грузинской полиции в селе Уиста будет упразднён».



«На сегодняшней встрече в формате IPRM оккупационный режим Цхинвали вновь выразил надежду, что пост в Чорчана, установленный под моим руководством для предотвращения дальнейшей оккупации, будет демонтирован правительством «Грузинской мечты».



Этот пост, расположенный на территории Грузии, защищал нашу землю от незаконного захвата и грузинское население прилегающих территорий от так называемой ползучей оккупации. Обвинения, выдвинутые против меня по делу Чорчана, являются политическим преследованием и прямой атакой на территориальную целостность и суверенитет Грузии, что явно координируется с Россией и оккупационным режимом», — написал Гахария в социальной сети.



Напомним, подводя итоги 130-й встречи Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (IPRM), представитель цхинвальской стороны Егор Кочиев вновь заявил, что «есть надежда на демонтаж незаконного поста грузинской полиции у села Уиста в Южной Осетии».



«Среди поднятых нами вопросов – незаконное присутствие поста грузинской полиции на территории Южной Осетии, у села Уиста. Пока никакого прорыва не произошло, однако существует определённая надежда, что нам удастся убедить грузинскую сторону, и этот пост будет ликвидирован», — заявил Кочиев, чьи слова цитируют СМИ.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





