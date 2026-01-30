iFact: в Батуми вошло судно, которое раньше обвинялось в краже украинского зерна

Объединение журналистов-расследователей iFact публикуют статью «Подозрительный вояж в Батуми судна – похитителя зерна». 28 января в Батумский порт зашло судно, гружённое зерном, сам по себе этот факт не привлёк бы особого внимания, если бы не прошлое этого судна и его непрозрачный маршрут до захода в Грузию, пишут авторы.



Речь идёт о сухогрузном судне общего назначения ZHIBEK ZHOLY (IMO 9598880). Согласно официальным данным, 22 января судно вышло из российского порта Ейск (RUS YEYSK) и 28 января вошло в порт Батуми. На первый взгляд, это обычный рейс – из России в Грузию через Чёрное море.



Однако в течение этих шести дней у судна фактически был отключён сигнал автоматической идентификационной системы (AIS), и его местонахождение оставалось неизвестным.



23 января сигнал передавался лишь тогда, когда судно находилось в российском порту, а затем снова появился 26 января – уже в момент приближения к побережью Грузии. В промежуточный период, во время движения по Чёрному морю, судно фактически исчезло из систем мониторинга.



Неизвестно, по какому маршруту следовало судно, в какие порты оно заходило до прибытия в Грузию и не было ли загружено сомнительным грузом в тот период, когда его передвижение было невидимым для публичного мониторинга.



Это обстоятельство выглядит особенно проблематичным на фоне того, что всего несколько дней назад Агентство морского транспорта, подведомственное Министерству экономики, уверяло, что Грузия строго контролирует все входящие суда и подобные случаи не фиксируются. В официальном ответе агентства говорится:



«После отключения автоматической идентификационной системы судна (AIS), с 2022 года по сегодняшний день в территориальных водах Грузии не зафиксировано ни одного случая захода судна».



Однако судно ZHIBEK ZHOLY противоречит утверждениям агентства. Этот случай ещё раз подтверждает, что до захода в Грузию у судна на протяжении всего маршрута был отключён транспондер.



Вызывает сомнения не только исчезновение данных AIS, также видно, что показатель осадки судна (draft) является неполным и фактически ложным. Согласно данным, судно указывает одинаковую осадку – 4,2 метра, как в порожнем состоянии, так и после загрузки зерном. С технической точки зрения это невозможно и указывает на то, что экипаж намеренно не обновлял данные и параметры судна.



В морской практике подобный метод часто используется в случаях, когда пытаются скрыть реальный объём или тип груза.



Дополнительное внимание привлекает и тот факт, что порт, из которого судно официально вышло – Ейск, географически расположен напротив оккупированных территорий Украины. Это означает, что в период отключённого сигнала судно без особых препятствий могло зайти в порт на оккупированной украинской территории и либо принять, либо выгрузить груз.



Подобные действия судно совершало и ранее. Согласно официальным данным украинской разведки, ZHIBEK ZHOLY было замечено в хищении украинского зерна. О перевозке украинского зерна этим судном писали и международные СМИ. В статье BBC от 3 июля 2022 года отмечается, что ZHIBEK ZHOLY зашло в порт Бердянска в конце июня 2022 года и было загружено 7 000 тонн зерна. Порт Бердянск находится под российской оккупацией с марта 2022 года.



В июле 2022 года по требованию Украины судно было временно задержано в Турции, в районе порта Карасу. Однако 6 июля турецкие официальные лица освободили судно. Это решение Турции вызвало резкую реакцию в Украине: его назвали неприемлемым, а посла Турции в Киеве вызвали для предоставления дополнительных разъяснений.



Несмотря на это, судну было разрешено вернуться в территориальные воды России. Российская сторона отвергла обвинения, заявив, что груз был законным и что после начала оккупации это был первый экспорт из порта Бердянск.



Кому принадлежит ZHIBEK ZHOLY?



Судно ZHIBEK ZHOLY было построено в 2016 году в России, на Невском судостроительно-судоремонтном заводе. Формально оно ходит под флагом Казахстана, а его владельцем является дочерняя компания национального железнодорожного оператора Казахстана – Ktz Express Shipping. Российская сторона в 2022 году, на фоне скандала, связанного с перевозкой зерна этим судном, как раз и использовала аргумент о том, что судно не является российской собственностью и не должно иметь отношения к политическому конфликту.



Однако в период той перевозки судно находилось в аренде у российской транспортной компании ООО «Грин Лайн» на основании договора, заключённого 26 октября 2021 года. Агентство Reuters писало, что согласно условиям арендного договора «Грин Лайн» полностью распоряжалась судном, а казахстанская компания не участвовала в его управлении и операционной деятельности.



С 2023 года ZHIBEK ZHOLY вновь вернулось под управление казахстанской компании. По информации правительства Украины, в сентябре 2025 года судном также распоряжалась казахстанская сторона.



То, что судно с таким прошлым заходит в порт Батуми с грузом зерна, разумеется, вызывает дополнительные вопросы.



Мы обратились в Батумский порт и в Службу доходов с вопросом, знали ли они, зерно какой страны судно ввезло в Грузию. Нам пообещали уточнить этот вопрос. Ответы ожидаются, и в случае их получения позиция соответствующих ведомств будет отражена в статье, пишут авторы статьи.





