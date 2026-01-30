Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Юрист OSGF о репрессивной сути новых поправок к закону о грантах


30.01.2026   13:55


Лектор и юрист Open Society Georgia Foundation Саба Брачвели об изменениях в законе о грантах: «Этот закон касается каждого гражданина Грузии»

Кратко суть нововведений, как их описывает Брачвели:

◼ Любой гражданин Грузии, у которого есть контракт или иная связь с иностранцем либо с гражданином Грузии, проживающим за рубежом, и который получает от него деньги или любую выгоду (в том числе нематериальную — доступ к сервисам, бесплатное обучение и т.д.), обязан в течение месяца задекларировать это и получить разрешение правительства.

◼ До получения разрешения запрещено выполнять контракт, тратить полученные средства или пользоваться полученной выгодой. Нарушение грозит до 6 лет лишения свободы.

◼ Если такой человек публично высказывается по общественно значимым вопросам, его могут приравнять к политической партии. В этом случае он теряет защиту персональных данных и получает дополнительные обязательства.

◼ Даже бесплатные активности — например, мастер-класс для студентов, организованный международной структурой, могут повлечь уголовную ответственность для всех участников, если не получено согласие властей.

◼ Сотрудники международных организаций (ООН, ЕС, Совет Европы и других) также подпадают под риск уголовного преследования, если их контакты с гражданами Грузии не согласованы с правительством.

◼ Финансирование филиалов международных организаций в Грузии, включая внутренние переводы от головных офисов, возможно только с предварительного разрешения властей.

◼ Присвоение статуса «тяжкого преступления» позволяет правоохранительным органам применять прослушку, а недекларирование влечёт отдельную уголовную ответственность как для руководства, так и для сотрудников.

Как подчёркивает Брачвели, закон не ограничивается медиа, НПО или партиями. Он распространяется на любого гражданина Грузии, имеющего любые, даже бесплатные, связи с иностранцами или проживающими за границей соотечественниками.

29 января парламент от «Грузинской мечты» официально инициировал поправки. Согласно проекту, грантом признаются не только деньги или ресурсы, переданные с целью влияния на внутреннюю или внешнюю политику Грузии, но и средства, предоставленные в обмен на консультации, экспертизу, услуги, обучение или техническую помощь.


