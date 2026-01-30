Грузия не изменит политику в отношении России после назначения нового посла Украины — Папуашвили

30.01.2026 14:13





Грузия не намерена менять политику в отношении России или вводить двусторонние санкции, несмотря на назначение Украиной нового посла в Тбилиси после почти четырёхлетнего перерыва, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.



«Мы как говорили четыре года назад, что не введем двусторонних санкций, так и сейчас говорим. Как говорили, что не пошлем военных туда воевать, так и сейчас государство не собирается посылать в Украину военных»,

— сказал Папуашвили журналистам.



При этом он выразил надежду, что назначение посла приведёт к смягчению, как он выразился, враждебной риторики украинских властей в адрес Грузии.



Украина отозвала посла Игоря Долгова в марте 2022 года после отказа Тбилиси присоединиться к санкциям против Москвы и споров вокруг участия грузинских добровольцев в войне. В 2024 году был также отозван временный поверенный в делах.



Грузинские власти заявляют, что поддерживают Украину политически и гуманитарно, однако не намерены предпринимать шаги, которые могут втянуть страну в конфликт. Недавно Тбилиси направил в Украину вторую партию мощных генераторов в качестве гуманитарной помощи.





