Правительственная координационная комиссия по ценам проводит встречу с импортерами нефти

30.01.2026 14:23





В администрации правительства проходит встреча правительственной координационная комиссии под руководством премьер-министра Ираклия Кобахидзе с импортерами нефти.



Представители различных компаний – импортеров нефти уже прибыли в администрацию правительства.



Для справки, в рамках правительственной комиссии уже состоялась встреча по вопросам цен на продукты питания с руководителями сетевых маркетов, производителями и представителями фармацевтических компаний.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





