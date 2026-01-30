Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Правительственная координационная комиссия по ценам проводит встречу с импортерами нефти


30.01.2026   14:23


В администрации правительства проходит встреча правительственной координационная комиссии под руководством премьер-министра Ираклия Кобахидзе с импортерами нефти.

Представители различных компаний – импортеров нефти уже прибыли в администрацию правительства.

Для справки, в рамках правительственной комиссии уже состоялась встреча по вопросам цен на продукты питания с руководителями сетевых маркетов, производителями и представителями фармацевтических компаний.


