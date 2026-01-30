Экс-министр обороны рассматривается кандидатом на должность главы объединения вузов TSU и GTU

Леван Изория рассматривается на должность главы объединенного ТГУ и технических университетов – эта информация распространяется EDU.ARIS.GE.



Леван Изория – бывший посол Грузии в Германии и бывший министр обороны. В настоящее время он занимает должность советника Ираклия Кобахидзе. Помимо консультативной должности, Леван Изория также является секретарем правительственной комиссии по реформе университетского образования.



Напомним, что правительство «Грузинской мечты» приняло решение об объединении двух самых крупных государственных вузов страны - Тбилисского государственного и технического университетов.





