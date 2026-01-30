Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Экс-министр обороны рассматривается кандидатом на должность главы объединения вузов TSU и GTU


30.01.2026   14:24


Леван Изория рассматривается на должность главы объединенного ТГУ и технических университетов – эта информация распространяется EDU.ARIS.GE.

Леван Изория – бывший посол Грузии в Германии и бывший министр обороны. В настоящее время он занимает должность советника Ираклия Кобахидзе. Помимо консультативной должности, Леван Изория также является секретарем правительственной комиссии по реформе университетского образования.

Напомним, что правительство «Грузинской мечты» приняло решение об объединении двух самых крупных государственных вузов страны - Тбилисского государственного и технического университетов.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна