Папуашвили резко раскритиковал ОБСЕ из-за задействования Московского механизма по Грузии

Задействование в отношении Грузии Московского механизма свидетельствует о том, что ОБСЕ пытаются использовать для «подчинения» грузинского народа, однако в Тбилиси готовы ответить на любые вопросы организации. Об этом заявил сегодня спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.



«Это очередной пример того, как подобные организации используются для нападок, запугивания и подчинения грузинского народа – именно в этом состоит главный мотив таких инициатив. Мы всегда говорим, что готовы к диалогу, что можем ответить на любой вопрос по любому поводу, а взамен мы видим со стороны Брюсселя блокирование любого диалога. Они заняли позицию обиженных», – сказал Папуашвили.



Одновременно он подчеркнул, что в правительстве «Грузинской мечты» «не примут никаких замечаний» по поводу нарушения прав человека от «друзей создателя системы пыток» – так Папуашвили охарактеризовал Дональда Туска, премьера Польши, которая, по его словам, инициировала задействование механизма. Папуашвили напомнил, что Туск возглавляет «Европейскую народную партию», в которой состоит «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили.



«Представители польских властей – это те самые люди, которые стоят рядом с Саакашвили, создателем системы пыток», – заявил он.



Московский механизм для оценки соблюдения прав человека в Грузии задействовали 24 страны-члена ОБСЕ. Теперь в Тбилиси должны направить экспертную миссию, которая оценит, как власти выполняют свои обязательства перед ОБСЕ. В организации подчеркнули, что «особый акцент» сделают на событиях, произошедших с весны 2024 года, – на этот период пришлись масштабные антиправительственные акции, сопровождавшиеся жестокими разгонами демонстрантов. Сообщается, что отчет экспертов будет включать анализ влияния текущей ситуации на гражданское общество, свободу СМИ, верховенство закона, независимость судов и политический плюрализм.



Московский механизм ОБСЕ был введен в 1991 году для решения конкретных вопросов, связанных с человеческим измерением. За 35 лет он применялся всего 16 раз. Среди конкретных случаев – расследования нарушений прав человека в Беларуси после президентских выборов 2020 года и в Украине на фоне продолжающейся войны.





