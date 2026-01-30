Григол Гегелия: Активация «Московского механизма» ОБСЕ представляет собой первый международный трибунал против Иванишвили

30.01.2026 15:32





Активация «Московского механизма» ОБСЕ это первый международный трибунал против Иванишвили - все это тяжелейшим образом отражается на репутации Грузии и экономической стабильности каждого гражданина, - так внешнеполитический секретарь «Лело - Сильная Грузия» Григол Гегелия оценивает тот факт, что 24 государства-члена ОБСЕ создают экспертную миссию в связи с ухудшением ситуации с правами человека в Грузии,



«Активация «Московского механизма» ОБСЕ это первый международный трибунал против Иванишвили. Это исключительная мера, а не обычный шаг.



Этот механизм используется в тех исключительных случаях, когда налицо массовые, системные нарушения прав человека и верховенства закона.



Например, «Московский механизм» активно использовался для расследования ужасающей ситуации с правами человека на Балканах в 1990-х годах.



Соответственно, сегодня Грузия рассматривается с использованием того же механизма, который применялся для изучения некоторых тяжелейших дел в новейшей истории Европы.



Для этого не требуется согласия правительства, миссия состоится в любом случае, независимо от позиции криминального синдиката «коцев».



Это показывает, что этот режим такой же нелегитимный, каким был на протяжении всего времени после парламентских выборов 2024 года. Меры, принимаемые международным сообществом против режима, становятся все более жесткими…



Делегитимизация/недоверие – не существует веры международного сообщества ко внутреннему расследованию.



Все это очень тяжело сказывается на репутации Грузии и экономической стабильности каждого гражданина. Мы больше не являемся частью повестки дня расширения Европы, нас не приглашают ни в какие новые мирные и экономические форматы, не приезжают политики высокого ранга, не поступают долгосрочные твердые инвестиции», – отметил Гегелия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





