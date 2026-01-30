МИД Нидерландов: надеемся, что активация «Московского механизма» внесёт вклад в выполнение Грузией обязательств

Министерство иностранных дел Нидерландов выражает обеспокоенность «быстрым ухудшением ситуации в Грузии» и надеется, что «активация Московского механизма» внесёт вклад в выполнение Грузией обязательств в рамках ОБСЕ. Министерство призывает грузинские власти сотрудничать и содействовать работе миссии.



«Нидерланды и 23 государства-участника ОБСЕ активировали «Московский механизм», что предусматривает создание миссии по установлению фактов для оценки выполнения Грузией взятых на себя обязательств в рамках ОБСЕ.



Мы не раз выражали обеспокоенность быстрым ухудшением ситуации в Грузии, в том числе начиная с ноября 2024 года, после начала протестов, в связи с отсутствием ответственности за случаи нарушения прав человека, отражённые в различных отчётах.



Мы надеемся, что активация «Московского механизма» внесёт вклад в выполнение Грузией обязательств в рамках ОБСЕ. Призываем власти сотрудничать и содействовать работе миссии», – говорится в заявлении.





