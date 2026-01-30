Посольство Германии: Грузия нарушает свои международные обязательства

Посольство Германии в Тбилиси выражает обеспокоенность событиями в Грузии и заявляет, что «Грузия нарушает свои международные обязательства и всё дальше отдаляется от своих европейских устремлений». Дипведомство подчёркивает – в обязательства, связанные с членством в международной организации, предполагают периодическую проверку со стороны государств-членов.



«Совет ООН по правам человека проводит процедуру проверки – так называемую Universal Periodic Review (UPR), которую все государства-члены должны проходить периодически. Эта процедура основана на Уставе ООН, Всеобщей декларации прав человека, конвенциях по правам человека и на международном гуманитарном праве.



Проверка Грузии была проведена недавно. Германия выступила с заявлением о быстром ухудшении ситуации с правами человека в стране. По мнению немецкой стороны, Грузия нарушает свои международные обязательства и, к сожалению, всё дальше отдаляется от своих европейских устремлений.



Женева, 26 января 2026 года:



Германия глубоко обеспокоена быстрым ухудшением ситуации с правами человека в Грузии, включая серьёзные ограничения свободы собраний, объединений, выражения мнений и слова, а также злоупотребления репрессивным законодательством и административными и уголовными процедурами.



Германия выражает сожаление, что отсутствует ответственность за насильственные нападения на демонстрантов и журналистов», — говорится в заявлении.



Германия даёт Грузии следующие рекомендации:



Расследовать сообщения о чрезмерном применении силы против демонстрантов, включая факты пыток и ненадлежащего обращения со стороны полиции, и обеспечить пострадавшим доступ к правосудию, компенсации и реабилитации;

Устранить препятствия для деятельности гражданского общества, в том числе отменить или изменить законы «О прозрачности иностранного влияния», «О регистрации иностранных агентов» и изменения в законе о грантах;

Пересмотреть внесённые изменения в закон «О собраниях и демонстрациях», административный и уголовный кодексы, которые в настоящее время ограничивают свободу собраний, чтобы привести их в соответствие с международным правом, рекомендациями Венецианской комиссии и отчётом ЕС по расширению 2025 года;

Отменить или существенно изменить внесённые изменения в законы «О вещании» и «О свободе слова и выражения мнений».



